Клуб Трехсот
Веста, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,40%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
53 593 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 700 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|7,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клуб Трехсот» в 1 городе России
11 077
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
-
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный(495) 637-80-70 — для Московского региона(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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