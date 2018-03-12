Классический
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
592 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|360 дней
|от 10 000 ₽
|5,7
|5,8
|5,9
|6
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|360 дней
|от 100 $
|0,3
|0,5
|0,6
|0,8
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|360 дней
|от 100 €
|0,1
|0,2
|0,2
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
3 571
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
-
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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|10 000 ₽
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|5,5
|10 000 ₽
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|Универсальный
|5
|10 000 ₽
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