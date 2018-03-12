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Классический

Северный Народный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
592
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 10 000 ₽ 5,7 5,8 5,9 6
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 100 $ 0,3 0,5 0,6 0,8
90 дней 180 дней 270 дней 360 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 5 городах России
3 571
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в городе Сыктывкар
Отделения 6 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(8212) 44-53-64

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