Страхование транспорта юридических лиц

Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.
столкновение со средствами наземного транспорта, оборудованием или сооружениями
навал на неподвижные и плавучие объекты
касание грунта
посадка на мель
прочее
Территория страхования
Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
Преимущества
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.
Легко купить
Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.