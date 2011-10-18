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Страхование транспорта юридических лиц

Виды страхования

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    Страхование каско

    Страхование каско

    Мы поможем найти оптимальный тариф для автопарков, в том числе состоящих из разных типов ТС
    Стоимость полиса
    от 1,5%
    Страховая сумма
    от 500 000 ₽
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    Полис каско обеспечивает защиту в результате:
    • аварии
    • стихийного бедствия
    • пожара
    • взрыва
    • удара молнии
    • противоправных действий третьих лиц
    • хищения или угона
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

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  • Страхование судов

    Страхование судов

    Мы подберем оптимальное соотношение цены, надежности и объема покрытия.
    Стоимость полиса
    от 1%
    Страховая сумма
    от 100 000 ₽
    Узнать больше
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    СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
    • пожар, взрыв
    • тяжелые погодные условия
    • столкновение с другим судном
    • столкновение со средствами наземного транспорта, оборудованием или сооружениями
    • навал на неподвижные и плавучие объекты
    • касание грунта
    • посадка на мель
    • прочее
      • Территория страхования
      • Приобретение договора страхования возможно в любом регионе РФ.
    Преимущества

    Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг, связанных с поиском, согласованием и оформлением договора страхования. На переговорах со страховой компанией мы представляем и защищаем исключительно интересы клиента, а при наступлении страхового события мы проконтролируем выполнение страховой компанией ее обязательств.

    Легко купить

    Достаточно оставить заявку, и эксперт свяжется с вами для уточнения деталей.

    Оформить заявку
    Оформить заявку