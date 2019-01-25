​Полная чаша: куда идут монеты из фонтанов

На что пойдут деньги из знаменитого и самого «богатого» в мире римского фонтана Треви и какова судьба монет из фонтанов в России?



Ватикану удалось отстоять право на деньги из фонтана Треви. В 2018 году туристы накидали в него монет на 1,5 млн евро. Мэрия Рима пыталась забрать это добро в городской бюджет, но не вышло.

Бедняки победили чиновников

Фонтан Треви в центре Рима — самый знаменитый и самый «богатый» в мире. Ежедневно туристы кидают в него монет примерно на 4 тыс. евро — за год набирается около 1,5 млн евро. Говорят, в этом заслуга мелодрамы «Три монеты в фонтане», снятой Жаном Негулеско в 1954 году. В фильме убедительно объясняется необходимость частных инвестиций в фонтан: бросишь одну монетку — вернешься в Вечный город, две — встретишь свою любовь, три — сыграешь свадьбу. Когда-то эти деньги доставались бездомным, но с развитием туризма монет стало слишком много, чтобы оставлять их без лучшего применения. И оно было найдено.

С 2001 года деньги из фонтана Треви поступали в католическую благотворительную организацию Caritas Italiana, которая занимается помощью бездомным и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предлагая им места для ночлега, еду. Для римского отделения Caritas эта сумма составляет примерно 15% бюджета: деньги поступают в супермаркет, в котором по специальным талонам отовариваются нуждающиеся.

Но в октябре 2017 года мэр Рима Вирджиния Раджи объявила, что с марта 2018 года деньги из фонтана будут забираться в городскую казну. Оставалось решить, на что именно они пойдут: в интервью журналистам Раджи говорила о социальных программах и содержании памятников культурного наследия. Римлянам эта идея сразу не понравилась: на что именно тратит деньги Caritas, они видели, а вот эффективность работы городских властей вызывает у них с каждым годом все больше вопросов. И здесь большинство горожан встали на сторону благотворительной организации.

В Италии вовремя только обедают, все остальное делают с опозданием. Поэтому финальное решение о судьбе монет из фонтана Треви откладывалось весь год. И наконец 14 января 2019 года официальная газета Ватикана Osservatore Romano сообщила, что после жестких дебатов между мэрией и Ватиканом Вирджиния Раджи заявила, что «никто никогда и не думал лишать епархиальную организацию этих денег». И дала личную гарантию, что деньги и дальше будут переходить в Caritas. Более того, отныне в распоряжение благотворителей будут поступать и деньги со всех остальных фонтанов Рима. Сумма, там, правда, несопоставимая, всего около 200 тыс. дополнительных евро в год. «Очевидно, что третий сектор надо поощрять и ободрять», — заявила мэр.

Горожане довольны итогом. А что происходит с деньгами в фонтанах других стран? Ведь, судя по примеру Рима, туристические предрассудки могут стать прекрасным финансовым подспорьем.

Денег как грязи

Как, например, распоряжаются монетами из фонтанов в России? Краткий ответ: «Никак». И этому есть логичное объяснение. Во-первых, ни один другой фонтан в мире не может похвастаться такими доходами. Даже в самом Риме, как мы написали выше, все остальные фонтаны в совокупности собирают 13,3% от сборов фонтана Треви.

В российские фонтаны туристы кидают в основном копейки. Поэтому неудивительно, что, по слухам, самый «богатый» фонтан Москвы — «Каменный цветок» на ВДНХ — «зарабатывает» в день около 100 рублей. Но в основном эти деньги достаются охотящимся на них бездомным и студентам.

По слухам, самый «богатый» фонтан Москвы — «Каменный цветок» на ВДНХ — «зарабатывает» в день около 100 рублей.

По информации ГБУ «Гормост», которое занимается обслуживанием 69 фонтанов и фонтанных комплексов в Москве, в том числе и на ВДНХ, больше всего мусора, «в том числе и монет», собирают фонтаны на Манежной площади и напротив Большого театра. «Сотрудники ГБУ «Гормост» в ходе регламентных работ по очистке чаш фонтана утилизируют оставленные посетителями монеты вместе с мусором», — сообщили Банки.ру в организации.

Почему монеты утилизируют, становится ясно из ответа их питерских коллег. Там за обслуживание фонтанов отвечает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не осуществляет сбор монет из фонтанов в рамках комплексного обслуживания фонтанов и фонтанных комплексов, — ответили они на запрос Банки.ру. — В соответствии с регламентом, утвержденным Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, полная замена воды с помывкой чаши фонтана происходит раз в месяц. Большинство монет за этот период подвергаются коррозии с образованием оксидных отложений на поверхностях. Учет монет не ведется, так как при уборке собранные монеты вместе с мусором и иловыми отложениями утилизируются на полигоне ТБО».

В Москве, по сообщению ГБУ «Гормост», «промывка фонтанов со сливом грязной воды и заменой на чистую водопроводную производится от одного до семи раз в месяц, в зависимости от конструкции и размеров фонтана». Но все равно этого времени достаточно, чтобы монеты превратились в мусор. Почему же не поддаются коррозии монеты из фонтана Треви? Потому что там монеты собирают каждый день.

А в знаменитом Петергофе проблемой утилизации монет заняты… сами фонтаны. На запрос Банки.ру там ответили, что самый популярный объект парка — это, естественно, Большой каскад. Но быстрое течение воды в нем сносит все монеты в Финский залив.

Монеты кладут и… крадут

Примеры Италии и России довольно характерны. В большинстве фонтанов мира утилизацией монет или не занимаются, давая бомжам и времени сделать свое дело, или же пускают их на благотворительность. В Германии, например, только в двух городах собранные монеты передают в бюджет районов, где стоят фонтаны. На остальной территории страны их утилизируют как мусор, поскольку они тоже успевают покрыться илом или коррозией. В Корее, как правило, деньги из фонтанов направляются на счета детских домов и благотворительных ассоциаций. Фонтаны при монастырях «собирают» деньги на пропитание самим монахам.

Но чаще всего деньги исчезают из фонтанов почти сразу. Их присваивают находчивые искатели сокровищ.

Так, американский город Канзас-Сити официально называет себя вторым после Рима по количеству фонтанов. «Мы не собираем монеты из фонтанов, потому что они исчезают так же быстро, как и появляются там, их собирают бездомные, — ответила Банки.ру сотрудник городского департамента по паркам и рекреационным зонам Хайди Дайнер. — Мне интересно, удается ли другим городам собирать хоть какую-либо значимую сумму?»

По крайней мере, такие попытки есть. Например, администрация городских парков и рекреационных зон в Нью-Йорке говорит, что пускает собранные деньги на обслуживание самих же фонтанов, коих в городе более 50. «Каждые несколько недель персонал парков их чистит, но к этому моменту большинство монет уже собрано предприимчивыми жителями Нью-Йорка, так что говорить о каких-либо значимых суммах, которые нам остаются, не приходится», — сообщили в департаменте городских парков и рекреационных зон.

Один из таких предприимчивых жителей — 56-летний Хосе Мендес, бездомный, который два года назад рассказал газете New York Post o том, что за день в фонтанах города можно насобирать 60 долларов. Этого ему вполне хватает на еду и иногда даже пиво. При этом на «охоту» за монетами Мендес выходит не каждый день.

Может возникнуть логичный вопрос: неужели в Риме живут менее предприимчивые граждане? Четыре тысячи евро в сутки — тут не одному бомжу хватит! К сожалению, им теперь эти простые радости жизни недоступны. Вокруг фонтана постоянно дежурит полиция. А за одну лишь даже попытку окунуть ноги в исторический фонтан вас ждет штраф в 450 евро.

Такие строгости были не всегда. В 2002 году полиция арестована бездомного Роберто Черчеллетту по прозвищу Д'Артаньян, который с 1968 года ежедневно вылавливал монеты из фонтана специально сконструированным магнитом. Трудился он шесть дней в неделю, с раннего утра и до темноты, и в день ему удавалось насобирать монет на тысячу долларов. Собственно, все эти годы полиция закрывала глаза на трудолюбивого бродягу, пока одна из газет не опубликовала жесткую статью о том, что город мог бы лучше следить за тем, чтобы выполнять принятое решение собирать эти монеты на благотворительные цели. Но, вероятно, и без газетных кляуз Черчеллетта постепенно бы отошел от дел или хотя бы снизил свою активность. Он стал одним из критиков перехода на единую валюту: после ареста он жаловался в интервью, что сплав монеты евро оказался почти нечувствительным к его магниту.

Кстати, если бродягу монеты способны лишь разочаровать тем, что не примагничиваются, то для рыбок они могут оказаться смертельными. Раньше в фонтане напротив знания банка Chase на Манхэттене, в Нью-Йорке, жили золотые рыбки. Однако в фонтан стали кидать монеты, и содержащиеся в них химические элементы, в частности медь, привели к гибели рыбок.

Рыбок больше нет, монетки по-прежнему кидают, а в банке их используют для того, чтобы выдавать займы своим сотрудникам.

Самый крупный в мире парк развлечений Walt Disney World, расположенный во Флориде, ежегодно жертвует десятки тысяч долларов, выловленных из своих фонтанов, на поддержку организаций, которые занимаются сиротами.

Но закончить хотелось бы на оптимистичной ноте. Иногда все же из фонтана удается выловить достаточно денег, чтобы потратить их с пользой. Например, в торговых центрах Mall of America в штате Миннесота за год удается насобирать монет на 24 тыс. долларов, которые потом расходуются на благотворительность. Благотворительные организации могут ежегодно подавать заявки на то, чтобы получить часть этих средств.

А самый крупный в мире парк развлечений Walt Disney World, расположенный во Флориде, ежегодно жертвует десятки тысяч долларов, выловленных из своих фонтанов, на поддержку организаций, которые занимаются сиротами, помогая им с учебой, адаптацией к взрослой жизни. В прошлом году, например, 18 тыс. долларов были направлены на программу Over-18 Support, которая помогает сиротам, достигшим 18 лет, получить водительские права, найти работу, самостоятельно вести дом.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru