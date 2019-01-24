оденьгахпросто: 6 ситуаций, вынуждающих вас переплатить

Разбрасываться деньгами не стоит Фото: JrCasas/Depositphotos.com

Не только магазины и поставщики задаются целью «потрясти» ваш кошелек как можно активнее. Зачастую вы сами переплачиваете за товар или услугу, не обращая на это особого внимания и позволяя другим наживаться на себе.

Банки.ру собрал несколько ситуаций, которые так или иначе вынуждают вас переплатить за покупку.

Ситуация первая — нажимательная

Наши сотовые телефоны, кажется, скоро станут умнее нас (и они уже активно «пользуются» своим технопреимуществом). С помощью смартфона реально не только общаться, снимать мини-фильмы и вносить правки в рабочие проекты, но и незаметно для себя подключить пару-тройку платных услуг и благополучно забыть об этом или вообще не заметить. Достаточно случайно нажать на экран смартфона, когда на нем внезапно всплыло рекламное предложение от сотового оператора, и вот уже вы — счастливый обладатель еженедельного гороскопа. А попытка даже легально посмотреть в мобильном браузере фильм может обернуться для вас ежедневной или ежемесячной платной подпиской на каталог онлайн-фильмов.



Самые «лакомые кусочки» для таких вполне легальных фокусов — обладатели предоплаченных мобильных тарифов. Конечно, чтобы «уловка» сработала, пользователь зачастую должен подключить хотя бы одну специальную услугу (тех же всплывающих сообщений) по ошибке. Но, как показывает практика, такие случаи нередки.





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Ситуация вторая — наличная

К вам приехал курьер, а вы выбрали оплату покупки за наличные, и у «доставщика» совсем нет 15/35/40 рублей сдачи. Та же ситуация с такси. Знакомо? А сколько таких заказов и поездок вы делаете за год? Безналичная оплата позволит не попасть в подобную ситуацию (а отдельная карта для оплаты покупок и услуг с кешбэком позволит дополнительно сэкономить). Но если вы — все-таки адепт наличных, то просто готовьте сумму под расчет.

Ситуация третья — скидочная



Скидки могут быть спасением для вашего бюджета. Но только если вы не слепо доверяете информации о них, а перепроверяете и сравниваете ее.

На самом деле магазины очень часто наживаются на вашей невнимательности. Например, клеят на товар якобы сниженный ценник, хотя на самом деле прошлая цена была идентичной (а иногда и более низкой!). Еще один излюбленный прием ретейлеров — «купи три вещи и получи скидку». Это заманчивое предложение вынуждает вас купить дополнительную, зачастую ненужную вещь. Причем обратите внимание: либо магазин в итоге сделает скидку на самую дешевую вещь, либо размер скидки будет несравним со стоимостью вещи, приобретаемой для получения дисконта.

Схожая ситуация наблюдается с покупкой набора продуктов: корзина фруктов нередко обойдется дороже отдельных представителей фруктового «семейства» и «побочной» корзины, а набор косметических средств может выйти дороже их покупки по отдельности.

Ситуация четвертая — инстаграмная

Социальная сеть Instagram уже давно стала площадкой для того, чтобы помериться уровнем достатка с друзьями и даже незнакомцами. Пользователи выкладывают здесь преимущественно отретушированные фотографии и переправленные не один раз тексты под ними, а рассказывают в Instagram в основном о своих успехах (далеко не всегда реальных).

Впрочем, этим «болеет» не только Instagram, а все социальные сети. Мало того что они на подсознании призывают вас «утереть нос» Маше/Коле/Стасу («У меня будет круче!»), так еще и предлагают конкретные способы это сделать. Бесконечная реклама, так или иначе всплывающая в социальных сетях, и аккаунты магазинов, подписывающиеся на вас, кого угодно вынудят купить хоть что-то.

Ситуация пятая — непосредственная

И речь здесь о жизни не по средствам. Снова она связана с приятным, но пагубным для кошелька ощущением статусности. Бывает так, что удалось достать билет в Большой театр, и даже не по баснословной цене, ну, или «оторвать» билет на концерт любимой группы в VIP-сектор (на некоторых концертных площадках он стоит не как половина квартиры в Санкт-Петербурге). Казалось бы, мечта достигнута, стоит остановиться. Но нет. Наличие VIP-статуса, пусть и «озвученного» лишь на бумаге, заставляет многих вести себя также на уровне очень важных персон. Например, заказать дорогое шампанское в буфете или ужин из трех блюд за VIP-столиком. Все это — лишние, ненужные траты. Некоторые из них могут «обойтись» вам в цену билета на еще один концерт.

Ситуация шестая — легкая

Обычно она встречается на рынках, но все чаще «индексируется» и в обычных супермаркетах. Суть ее проста: классический обвес или недовес. Если на рынке он достигается за счет подкручивания весов и «побороть» его в ряде случаев можно, использовав свои небольшие переносные весы, то в магазинах не все так просто. Ведь мало кто перевешивает упакованную нарезку колбасы или отрезанный кусок головки сыра, взятый с прилавка.

Кроме того, последнее время все большую популярность набирает новая разновидность недовеса. Впрочем, и недовесом как таковым это назвать нельзя. Дело в том, что магазины предлагают новые форматы упаковок: с девятью яйцами вместо десяти, 900 миллилитрами молока вместо одного литра или 900 граммами гречки вместо одного килограмма. На самом деле подобные «активности» некоторые производители практикуют не первый год. Причина такого поведения — в планомерном росте цен на продукты: чтобы не поднимать цены, производители сокращают объемы.



А какие виды переплаты встречали вы? Делитесь в комментариях, обсудим!

