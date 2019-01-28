С 28 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Она позволит физическим лицам переводить деньги со счета на счет в разных банках как самим себе, так и друг другу, указав только номер телефона. В ближайшее время новый функционал смогут опробовать лишь некоторые клиенты банков — участников СБП, но через месяц банки смогут предложить его всем своим клиентам.
Изначально банки будут сами «встраивать» в свои мобильные и интернет-банки возможность осуществления переводов через СБП. Пользователю будет достаточно зайти в то же банковское мобильное приложение, выбрать нужный раздел, выбрать номер телефона, к которому привязан нужный счет для перевода (а при необходимости еще и банк), ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит его номер мобильного.
Важная особенность: чтобы совершить перевод в СБП, банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе. Переводы осуществляются по любым счетам, кроме кредитных (так как это, по сути, ссудный счет самого банка). Счет может быть как карточный (при этом неважно, какая у вас платежная система), так и текущий или депозитный.
СБП построена на двух основных принципах: мгновенность и срочность. Это значит, что с момента отправки перевода до его зачисления пройдет менее 15 секунд. При этом переводы в системе можно будет совершать круглосуточно 365 дней в году, даже в выходные и праздники они дойдут до получателя в кратчайший срок. Однако есть одна особенность: переводы безотзывные, то есть процедура chargeback в системе СБП не действует.
Обычно комиссия за один перевод из банка в банк составляет 1—1,5% от суммы. В Системе быстрых платежей тарифы будут ниже. Так, в 2019 году для банков установлен льготный период действия СБП, в рамках которого ЦБ РФ не взимает с них комиссию за переводы физлиц. С 2020 года комиссия за один перевод составит для банка от 0,5 до 3 рублей за операцию. Эта комиссия будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.
Банки сами будут устанавливать тарифы за переводы в СБП для своих клиентов. Принимая во внимание льготный период с нулевым тарифом, Банк России ожидает, что в 2019 году банки предложат своим клиентам симметричные льготные тарифы. ЦБ совместно с ФАС обещает следить за тем, чтобы комиссии для пользователей оставались на приемлемом уровне. Единоразово с помощью Системы быстрых платежей можно будет перевести до 600 тыс. рублей — это традиционное ограничение для любых денежных переводов в России, регламентированное ЦБ РФ. Одновременно банки могут устанавливать собственные ограничения по сумме переводов внутри СБП в соответствии со своей политикой управления рисками.
На первом этапе в проекте участвуют 12 финансовых организаций: Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». С 28 января 2019 года большинство из них предложит части своих клиентов-физлиц сервисы СБП. С 28 февраля эти банки откроют доступ к системе всем своим розничным клиентам.
Также известно, что еще 40 банков планируют подключиться к СБП в обозримой перспективе. По данным Банки.ру, в 2019 году около половины топ-50 банков по активам уже присоединятся к СБП.
В Госдуме находится законопроект, который внесет изменения в существующее правовое поле и обяжет все значимые на рынке платежей банки подключиться к Системе быстрых платежей.
Если у пользователя есть несколько счетов в одном банке, то он cможет в своем мобильном банке установить один счет «по умолчанию», на который будут приходить переводы в рамках СБП.
Если же у пользователя есть несколько счетов в разных банках, то он сможет также установить среди них один так называемый дефолтный счет, который будет показан отправителю первым в списке при переводе средств внутри СБП. На этот счет и будут зачисляться все полученные по системе денежные средства.
Для минимизации подобного риска каждый перевод в СБП пользователь будет подтверждать одним из доступных способов (например, введя код из СМС-сообщения или push-сообщения в мобильном банке). При этом предполагается, что в момент подтверждения он будет видеть маркированные Ф. И. О. получателя средств, которому переводит деньги (например, формата «Ивану Ивановичу К.»).
Если адресат перевода все-таки был указан неверно, то отправителю необходимо обратиться в банк, из которого был сделан перевод, для решения проблемы в индивидуальном порядке. Эксперты указывают, что в платежной системе ЦБ РФ уже существует сложившийся механизм урегулирования подобных ситуаций. Также важно учитывать, что возврат перевода отправителю возможен только в случае согласия получателя средств.
Система быстрых платежей — это проект Банка России, Национальной системы платежных карт (НСПК) и ассоциации «ФинТех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. При этом НСПК выступает операционным, платежным и клиринговым центром системы. Ассоциация «ФинТех» будет играть роль площадки для диалога с участниками финансового рынка, задействованными в Системе быстрых платежей.
Несмотря на то что НСПК также является оператором карт «Мир» и оператором всех трансакций, проходящих внутри России по любым платежным картам, Система быстрых платежей является независимым проектом НСПК — для СБП построена отдельная инфраструктура.
Заявлено, что позднее Система быстрых платежей позволит совершать переводы и платежи c2b, то есть от физических лиц в пользу юридических лиц.
Уже до конца 2019 года может появиться возможность осуществления переводов от физлица на счет торгово-сервисному предприятию по QR-коду, а в будущем рассматривается реализация переводов по другому идентификатору, например, по электронному адресу (e-mail).
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru