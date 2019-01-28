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Как это работает?

Изначально банки будут сами «встраивать» в свои мобильные и интернет-банки возможность осуществления переводов через СБП. Пользователю будет достаточно зайти в то же банковское мобильное приложение, выбрать нужный раздел, выбрать номер телефона, к которому привязан нужный счет для перевода (а при необходимости еще и банк), ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит его номер мобильного.

Важная особенность: чтобы совершить перевод в СБП, банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе. Переводы осуществляются по любым счетам, кроме кредитных (так как это, по сути, ссудный счет самого банка). Счет может быть как карточный (при этом неважно, какая у вас платежная система), так и текущий или депозитный.