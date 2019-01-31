оденьгахпросто: как выбирать и покупать акции

На акциях можно заработать больше, чем на банковском вкладе Фото: peshkova/Depositphotos.com

Хотите много зарабатывать — инвестируйте в акции. Они могут принести вам доход гораздо больше, чем банковский вклад или облигации. Но важно правильно выбрать бумагу, вовремя ее купить и продать.



Сколько можно заработать на акциях? В прошлом году, даже несмотря на санкции и девальвацию рубля, наш фондовый рынок вырос больше чем на 12%. Столько бы заработал инвестор, если бы вложился в индекс Мосбиржи. Ни один банковский вклад не мог похвастаться такой доходностью. А прибыль от вложений в государственные облигации (ОФЗ), сильно упавшие в цене, и вовсе была съедена инфляцией.

А если сравнить доходность этих инструментов с тем, сколько можно было получить, вложив в начале прошлого года деньги в нефтегазовый сектор, то преимущества инвестирования в акции просто очевидны. Например, бумаги «Роснефти» за год поднялись в цене на 48%, у «ЛУКОЙЛа» — почти на 50%, а вложения в «Газпром» принесли «скромные» 17,6% годовых.

Конечно, чтобы много зарабатывать, одной удачи маловато. Необходимо правильно выбрать акцию, а чтобы снизить риск потерь, стоит помнить три главных правила.

Правило первое. Покупай дешево, продавай дорого

Это основной принцип биржевой торговли. Он означает, что если стоимость акции сильно упала, то, возможно, в этот момент ее стоит купить. Такие моменты бывают во время высокой волатильности фондового рынка или обвалов. Как недавний пример — апрельский обвал акций Сбербанка: их котировки опускались ниже 200 рублей. Многие инвесторы воспользовались этим падением для покупок. Уже в мае — июне бумага «отросла» до 230, позволив таким образом получить буквально за один-два месяца 15% доходности.

Всегда ли дешевые акции или акции, котировки которых снижаются длительное время, стоит покупать? Разумеется, нет, ведь это может быть свидетельством ухудшения бизнеса компании или сигналом того, что бумага до этого сильно выросла в цене (перекуплена) и теперь инвесторы, не ожидая новых финансовых рекордов, стараются ее продать. Тем самым они просто фиксируют полученный доход. Иногда поводом купить/продать акции становятся рекомендации аналитиков, которые оценивают ее справедливую стоимость. Однако инвестор может и самостоятельно провести оценку стоимости акций, воспользовавшись для этого мультипликаторами.

- Мультипликатор P/E, который показывает отношение текущей стоимости компании (или ее капитализации) к ее чистой прибыли. Капитализация — это условная величина, которая показывает, во сколько рынок оценивает стоимость бизнеса компаний. Чтобы ее рассчитать, нужно текущую котировку умножить на количество выпущенных акций (обыкновенных и привилегированных). Этот показатель вместе с котировками также рассчитывается биржей. Соотношение P/E позволяет понять, сколько времени потребуется, чтобы компания окупила свою стоимость.

- Мультипликатор P/BV, или «справедливая цена». Рассчитывается как отношение капитализации к балансовой стоимости. Чем больше собственных активов и меньше рыночная капитализация компании, тем, значит, больше она недооценена рынком. Например, если показатель P/BV меньше 1, это значит, что рынок оценивает стоимость бизнеса компании ниже, чем стоимость активов на ее балансе. Но здесь стоит учитывать и то, сколько прибыли на акцию приносит компания. Для этого необходимо оценить другой мультипликатор — P/S, или отношение капитализации к выручке. Если он меньше 1, то компания, скорее всего, недооценена.

Идеальный случай для покупки — когда котировки акций компании упали (например, крупный инвестор фиксирует прибыль), но при этом ее финансовые показатели не ухудшились. Возможно, это ваш шанс заработать высокую прибыль.

Правило второе. Диверсифицируй правильно

Как вы думаете, какова вероятность того, что, вложив все деньги в одну-две акции, вы заработаете большой доход? Опытные инвесторы и управляющие инвестиционными фондами обычно покупают набор бумаг разных компаний (открывают позиции). При этом управляющие не пытаются угадывать, какие из этих бумаг принесут наибольший доход, а держат в портфеле как акции «Газпрома», так и акции более мелких компаний, постоянно проводя ребалансировку, то есть снижая долю одних бумаг и повышая — других.

Конечно, следить за поведением десятков и тем более сотен бумаг в портфеле частному инвестору сложно. Один из вариантов — вложить деньги в индексный фонд или ETF, структура которого точно копирует набор бумаг акций, входящих в биржевой индекс. Другой способ диверсифицировать вложения — купить 10—20 акций крупнейших и наиболее торгуемых (ликвидных) компаний. При этом хорошо, если компания выплачивает дивиденды. Это позволит повысить доходность инвестиций. Например, дивидендная доходность привилегированных акций «Сургутнефтегаза» за 2018 год аналитиками оценивается в 14—18%. Эти деньги компания может выплатить в середине 2019 года. Таким образом, даже если котировки бумаг на бирже не вырастут, инвесторы все равно не останутся внакладе.

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Еще один принцип диверсификации портфеля состоит в том, что нужно выбирать компании разных отраслей. Не стоит нести все деньги в нефтегазовый сектор, потому что растет стоимость нефти, или пытаться обогнать фондовый индекс, делая ставку на IT-технологии. Как показывает прошлогодний опыт, даже фавориты мировых технологий могут разочаровать. Резкое падение акций Apple на бирже Nasdaq в июне 2018 года в один день привело к тому, что инвесторы потеряли около 30 млрд долларов. А в ноябре обрушившиеся до годовых минимумов бумаги Facebook, Amazon, Google и Netflix буквально утянули за собой на дно весь американский рынок.

К тому же некоторые отрасли цикличны, и бизнес многих компаний сильно зависит от «погоды» как в мировой экономике, так и в отдельных странах. Замедлился рост промышленного производства в Китае? Это сигнал того, что спрос на продукцию наших металлургов может снизиться. Значит, упадут цены, а с ними и доходы производителей. Ухудшение потребительских настроений, падение реальных доходов населения может означать снижение прибыли компаний, ориентированных на внутренний сектор. Поэтому, если вы купили «Аэрофлот» и «Ленту», есть шансы, что бизнес этих компаний одинаково пострадает от роста цен. В идеале стоит покупать не только акции разных отраслей, но и разных стран. Это позволит снизить потери в случае внезапных дефолтов, кризисов и ухудшения политической обстановки. Нужно обращать внимание и на источник прибыли компании: например, если основной доход телекоммуникационной компании формируется внутри страны, то нефтяники зарабатывают на экспорте.

Правило третье. Не вкладывай все деньги для инвестиций в акции

И последнее, о чем стоит помнить, если вы не профессиональный трейдер. Не стоит вкладывать в акции сразу все деньги, которые вы планировали инвестировать. Обычно рекомендуют вкладывать в рискованные инструменты до 30% портфеля, а остальное размещать в более консервативные инструменты, например облигации. Это снизит общую доходность инвестиций, зато в моменты «просадок» рынка облигации помогут снизить потери.