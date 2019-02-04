Три шкуры сдерут

Новые правила маркировки одежды могут сделать ее дороже Фото: Антон Подгайко/ТАСС

В России появляется новый фактор разгона инфляции. Менее чем через год импортная одежда может подорожать в 1,5—2 раза. Причина — обязательное чипирование товаров.



«Шубы уже пересчитаны»

Инфляция в России с начала года резко ускорилась из-за повышения НДС и акцизов на топливо. Но вслед за едой и бензином в стране могут существенно подорожать одежда и обувь.

С 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках. С 1 июля 2019 года такими же метками обзаведутся обувные товары. А с 1 декабря 2019 года промаркируют духи, резиновые шины и покрышки, кожаную одежду, блузки и рубашки, пальто, плащи и куртки, постельное белье и фотоаппараты.

По оценкам ФТС России, внедрение маркировки товаров способствует повышению собираемости, обеспечению полноты и своевременности уплаты фискальных платежей. А это, в свою очередь, выводит из «теневого оборота» товарные и финансовые потоки.

Идея внедрить электронную маркировку меховых изделий впервые прозвучала на правительственном уровне в мае 2014 года. С октября 2016 года цифровую метку получили меховые изделия. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эксперимент прошел успешно. «Белый» оборот шуб за 2017 год, по некоторым оценкам, увеличился в 10—13 раз. Предприниматели, работающие «в серую», были вынуждены покинуть рынок или в два раза увеличить стоимость товара, так как из-за чипирования им пришлось официально оформлять меховой груз на таможне. По словам Александра Ежова, на протяжении 20 лет занимающегося импортом шуб и дубленок в Россию, оформление шуб на границе добавило к их закупочной цене более 50%.

Если экстраполировать такую логику на остальные товары, можно ожидать роста официального оборота и, как следствие, увеличения налогооблагаемой базы и по ним.

«Оформление шуб на границе добавило к их закупочной цене более 50%».

«За два года мы видим, что стоимость тканей и шкур увеличилась где-то от 8% до 12%. И конечно, все это сказалось на конечном продукте», — рассказал директор меховой фабрики «Руно-Скорняк» Николай Ревякин.



Нарушителей новых правил маркировки ждет штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией и уничтожением товара (статья 15.12 КоАП РФ). При выявлении крупных партий на сумму от 1 млн рублей может быть возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ. Она предусматривает штраф до 1 млн рублей, конфискацию товара и лишение свободы на срок до шести лет.

При этом в Центре развития перспективных технологий не ожидают роста цен на товары, которые будут маркироваться. По мнению представителя ведомства, маркировка поможет производителям снизить расходы и приведет к понижению цен.

Приучают к отечественному

В результате внедрения «чипирования» число производителей и импортеров на российском рынке может резко сократиться. Что касается малого бизнеса, то предприниматели, занимающиеся поставкой одежды из других стран, будут вынуждены либо уйти с рынка, либо существенно поднять цены.

Доходы населения падают пятый год подряд. И каждое новое повышение цен на одежду может стать смертельным для небольших торговых предприятий.

По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александра Борисова, одна из причин маркирования — именно желание перевести потребителей с иностранных товаров на отечественные. «По большому счету обеление рынка приведет к тому, что наши производители станут более конкурентоспособными. Наша экономика скособочена, и существование на рынке большого серого сегмента сильно влияет на эту конкурентоспособность. При такой конкуренции мелкие игроки не выживут и уйдут с рынка. В правильной рыночной экономике неэффективные или не работающие легально компании должны уходить», — говорит он.

«Зачем привозить одежду из Италии, когда производство тех же футболок в России давно налажено? Если бы не было этих футболок из Италии, то цены на отечественные футболки могли бы со временем снизиться. Одежда, пошитая в России, вполне конкурентоспособна. Просто у итальянских производителей есть преимущество в непрерывной рекламе и маркетинге, серьезные традиции в выборе тканей, расцветок и лекал. Это процессы, которые требуют больших затрат времени и денег. Если мы будем продолжать плакать о судьбе малого предпринимательства, которое работает в сером сегменте, мы тем самым будем задерживать переход нашей экономики на настоящие рыночные рельсы», — полагает представитель Торгово-промышленной палаты.

По словам Александра Борисова, точка зрения обывателей, который считают, что вещи, привезенные в обход законных процедур, стоят дешевле, в корне неверна. «Необходимо создание настоящего рынка, а не такого, на котором «мирно» сосуществуют и серые, и белые сегменты. Сейчас от этого граждане вроде бы выигрывают. Но на самом деле потребитель выиграет тогда, когда весь рынок очистится и в результате конкуренции между игроками цены будут снижаться», — говорит эксперт.

Менее очевидный фактор возможного роста цен связан с тем, что ретейлерам придется отказаться от практики смешивания «белой» и контрафактной продукции, комментирует главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. «Контрафакт в данном случае не означает обязательно подделку, а скорее продукцию, которая была ввезена в Россию в обход действующего законодательства. Подобное изменение уменьшит возможности маневра ретейлеров в условиях критической важности для России ценового фактора», — объясняет он.

«Торговля отечественными товарами — мертвая»

Основные затраты от внедрения новой технологии понесут производители, так как минимальная стоимость оборудования для конвейерного нанесения знаков на упаковку или продукцию начинается от 3 млн рублей. Будет ли государство частично субсидировать эти расходы, пока неизвестно. «В результате мелкие импортеры и производители могут не потянуть таких сумм и уйти с рынка», — считает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

«Чтобы успеть все прочипировать, нам надо начинать за полгода. Также нужно будет установить и освоить специальную программу на компьютере, установить оборудование для этих чипов. Я пока не могу прогнозировать, насколько поднимутся цены. Обещают, что нам это обойдется от 120 до 180 рублей на вещь. Но, в принципе, с такой торговлей, как сейчас, я ни на сколько не могу поднять цену. Торговля мертвая», — рассказала Банки.ру Ольга, занимающаяся производством пальто в России.

«Чтобы успеть все прочипировать, нам надо начинать за полгода. Также нужно будет установить и освоить специальную программу на компьютере, установить оборудование для этих чипов».

«Мы боимся, что следующим шагом будет чипирование иностранных тканей, что повлечет за собой подорожание продукции на 38%. В России разорен весь мелкий бизнес, занимающийся одеждой. Более того, разорены все фабрики по производству шерстяных тканей. Все сырье идет из-за границы за валюту. Естественно, там нужны растаможка и чипирование. Если еще и это подорожает, то сдержать цены на старом уровне будет просто невозможно. Я считаю, что подорожание будет значительным на все, и на российские товары в том числе. Потому что мы зависимы от заграницы, все сырье — импортное. Ткани, фурнитура, молнии, подкладка, утеплители — это все заказывается за рубежом», — поясняет Ольга.

При этом в компании Центр развития перспективных технологий отмечают, что никакого специального оборудования для розничной торговли не потребуется. «Документооборот по маркированным товарам ведется в электронном виде, поэтому компании понадобится лишь получить электронную цифровую подпись, чтобы работать в системе маркировки и прослеживаемости товаров. Для сканирования DataMatrix-кодов при приеме и продаже товаров нужен обычный сканер 2D-штрихкодов», - прокомментировали в пресс-службе ЦРПТ.

На маркировку действительно необходимо будет затрачивать дополнительные средства, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он подчеркивает, что это усложнит процесс производства продукции и ее продажу. К тому же заниматься этим будут специализированные ведомства, что удлинит процесс поставки продукции, а значит, будет удорожать его. Скорее всего, стоимость продукции может вырасти на 5—10%, чтобы покрыть все издержки.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru