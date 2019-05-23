Зарплаты проиграли инфляции

Россиянам пришлось затянуть пояса: их зарплаты растут не так быстро, как цены Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Зарплаты россиян растут медленнее, чем цены. В феврале и марте реальные заработные платы (рассчитываются с поправкой на инфляцию) в годовом выражении не росли, а в ряде отраслей и вовсе снизились.



Удар по бюджету бюджетников

Темпы роста номинальной заработной платы в марте не изменились по сравнению с февралем, составив, по оценке Росстата, 5,2% год к году. В результате реальная зарплата в годовом выражении за эти два месяца не росла, свидетельствует оценка департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России.

В бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики Центробанка отмечают замедление темпов роста номинальных зарплат как в частном, так и в государственном секторе, причем во втором случае оно оказалось гораздо сильнее.

«По нашим оценкам, в госсекторе зарплаты в феврале выросли на 4,3% год к году после 6,8% год к году в январе; в частном секторе — на 5,5% год к году после 5,9% год к году. Сильное замедление роста зарплат в госсекторе ожидаемо и может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы заработные платы бюджетников», — говорится в обзоре.

По оценке ДИП ЦБ, в большинстве отраслей частного сектора рост зарплат держится выше среднего уровня и в реальном выражении остается положительным — например, в обработке и торговле, наиболее крупных отраслях по числу занятых.

На графике видно, что в этом году сократились зарплаты в финансовой сфере — на 2%. Номинально выросли, но не смогли обогнать инфляцию заработные платы в таких сферах, как «транспортировка и хранение», «госуправление», «здравоохранение», «добыча», «образование». Это означает, что в реальном выражении доходы работников этих сфер снизились. В «плюс» удалось выйти тем, кто занят в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в феврале составила 43 тыс. 62 рубля (в феврале 2018 года — 40 тыс. 443 рубля). Минэкономразвития прогнозирует, что в текущем году рост реальных заработных плат составит 1,1%, в 2020-м — 2%. Затем он будет на уровне 2,7% вплоть до 2024 года.

За растущей зарплатой куда пойти? В нефтянку, сельское хозяйство и IT

По словам аналитика компании «ФинИст» Ирины Ланис, наиболее успешны с точки зрения роста заработных плат сектора, связанные с добычей, обработкой и экспортом минеральносырьевых ресурсов.

«Еще одна из топовых отраслей, которые сейчас зарабатывают в динамике больше, — предприятия АПК, ориентированные не только на снабжение внутреннего рынка, но и на экспорт. Если рассматривать бюджетников, например здравоохранение, то нет ничего удивительного в отсутствии должной динамики роста зарплат, поскольку на протяжении многих лет мы видим, как данной отрасли остаются буквально крохи от бюджета, которые либо с трудом покрывают инфляционные показатели, либо даже не догоняют их по индексации», — говорит Ирина Ланис.

Темпами, опережающими инфляцию, зарплаты растут в IT-сфере, говорит исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. «Разработчики ПО, IT-консультанты, специалисты big data, тестировщики, графические дизайнеры — согласно исследованию сервиса HeadHunter, медианная зарплата этих специалистов в 2019 году вырастет на 10% как в Москве, так и в регионах», — утверждает он.

Сомнения у экспертов вызывают показатели динамики в таких сферах, как торговля и строительство. «Показатели оптимистичной динамики по заработным платам выглядят неестественными, так как в торговле при низкой покупательской способности населения повышенных оборотов быть не может. В строительстве при условии, что перешли на эскроу-счета, фактически отрезавшие застройщиков от наиболее доступных инвестиций, а также при низком спросе на недвижимость бума по рабочей динамике не будет, значит, ждать повышения заработных плат не с чего. Возможно, если учитывали все выплаты и рабочим, и топ-менеджменту, динамика станет позитивной, так как, кроме постоянного оклада топ-менеджменту, регулярно выплачиваются бонусы/премии, что может изменять статистическую картину по доходам населения», — рассказывает ведущий аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Реальные доходы не радуют



Для людей и для экономики в целом более важным является показатель роста не зарплат, а реальных располагаемых доходов, говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. «В него включаются, помимо зарплат, и прочие доходы: пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности и предпринимательства и другие. Они не только корректируются на инфляцию, но и уменьшаются на величину налогов и других обязательных платежей. Таким образом, показатель дает картину действительных доходов, которые можно использовать на потребление и сбережения», — отмечает Гойхман.

Реальные располагаемые доходы населения снижаются с 2014 года, свидетельствуют данные Росстата. В 2014 году это снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%, в 2018 году — 0,2%. «Первый квартал 2019 года также показал снижение — на 2,3%. По прогнозам Счетной палаты, есть риск того, что и текущий год даст уменьшение реальных доходов населения», — указывает эксперт.

Средний размер и динамика зарплат по отраслям в I квартале 2019 года



Данные HeadHunter



Все страдают из-за роста налогов

Сокращение реальных доходов связано с ростом налоговой и квазиналоговой нагрузки, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Сейчас налоговое бремя экономики уже превышает 30%, если учитывать еще и уплату различного рода штрафов, то сумма уже достигает 33 триллионов рублей, или порядка трети от размера годового ВВП. Чтобы остановить падение реальных доходов населения, нужно, во-первых, ускорить рост ВВП, для чего необходимо применять административные, налоговые, монетарные и инвестиционные стимулы. Во-вторых, нужно как минимум смягчить налоговое давление на экономику. На сегодняшний день уровень налоговой нагрузки в России — один из самых высоких среди развивающихся стран и уже подбирается к уровню стран Западной Европы», — говорит Авакян.

«Среди сфер, которые сильнее всего страдают от этих процессов, — финансовый сектор, сфера услуг, малый и средний бизнес, транспортный сектор (особенно в сегменте автомобильных перевозок). В этих сферах зарплаты в среднем сократились более чем на 15%, и пока положительных изменений тут не прослеживается, скорее наоборот — сохраняется негативная тенденция. При этом были и остаются сектора, в которых наблюдается рост доходов и, соответственно, рост зарплат, — сельское хозяйство, ряд отраслей обрабатывающей промышленности (например, авиастроение, автомобилестроение и так далее), IT-сектор и некоторые другие», — заключает эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

