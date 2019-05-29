оденьгахпросто: кредит или кредитка?

Чтобы выбрать между двумя этими продуктами, нужно оценить, на какую сумму и для каких целей вам нужен заем Фото: Alyonka_lis/Depositphotos.com

Кредитные карты стали лидером по темпам роста объемов кредитования по итогам апреля, сообщало Объединенное кредитное бюро. В апреле количество новых карт выросло на 16% в годовом отношении, а объемы кредитных лимитов — на 34%. Объемы кредитования наличными увеличились лишь на 27%, при этом количество новых кредитов выросло на 19%. Средний одобренный лимит по карте составил 80 тыс. рублей. Средний чек по кредиту был почти в 3,5 раза выше ­— 273 тыс. рублей.

Кредитка и кредит — различные инструменты получения банковского займа. Кредитная карта — это, по сути, возобновляемая кредитная линия, тогда как потребкредит выдается на определенную сумму и определенный срок. Чтобы выбрать между двумя этими продуктами, нужно оценить, на какую сумму и для каких целей вам нужен заем. Нужен ли он вам единожды или вы планируете регулярно пользоваться заемными средствами? Насколько вы дисциплинированы как плательщик и импульсивны как покупатель? Готовы ли разбираться со сложными банковскими продуктами?

Сравним условия по кредитным картам и потребительским кредитам:



💳 💵 💰 Сумма займа Обычно банки устанавливают лимит по карте до 600 тыс. рублей, очень редко — до 3 млн. Лимит можно использовать частично, в отличие от потребкредита. По мере погашения долга вам снова становятся доступны заемные средства в полном объеме. Кредит можно взять на большую сумму. Банки предлагают необеспеченный заем наличными до 3 млн рублей, редко до — 10 млн. Сумма фиксированная, кредит не возобновляется по мере погашения. 󠀥⚖️ Ставка



Кредитная карта стоит в 1,5—3 раза дороже кредита. Но можно не платить проценты, если погасить долг в льготный период (обычно 50—60 дней). Проценты выплачиваются не с суммы лимита, а только с использованных средств. Ставки по потребкредитам начинаются от 9,9%. Льготного периода нет. Проценты выплачиваются с полной суммы кредита. ✂️ Комиссии

Стоимость годового обслуживания карты может достигать нескольких тысяч рублей. Дорого обойдется и снятие наличных — до 6%. Плата за выдачу и обслуживание кредита берется редко. 📆 Досрочное погашение Полностью погасить задолженность по кредитке быстрее и проще, чем по кредиту. Достаточно положить на счет необходимую сумму. Придется подавать заявление на досрочное погашение в отделении банка. 🎁 Программы лояльности По картам возможны бонусы, кешбэк, бесплатные страховки для выезжающих за рубеж и даже Priority Pass. Не предусмотрены.

Если заем вам нужен единожды и на большую сумму, ваш вариант — кредит. Проценты ниже, разобраться в условиях не так сложно и нет соблазна потратить больше, чем необходимо. Если хотите пользоваться заемными средствами регулярно, можете контролировать свои расходы и укладываться в льготный период, выбирайте кредитную карту. Найти оптимальный вариант поможет Мастер подбора кредитов Банки.ру. Сервис бесплатно рассчитает ваш кредитный рейтинг и подберет для вас персональные предложения с высокой вероятностью одобрения.

