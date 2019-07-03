оденьгахпросто: счет ушел в минус, или Что такое овердрафт

Возможность уйти в минус по дебетовой карте пригодится в случае непредвиденных расходов Фото: Banki.ru

Посетители Банки.ру часто жалуются в «Народном рейтинге» на овердрафт и комиссии за него. Что это такое, откуда на счете берутся отрицательные суммы и почему за это нужно платить?

Овердрафт по дебетовой карте — это «перерасход». То есть банк разрешает клиенту уйти в минус. Не бесплатно, разумеется. По сути овердрафт — это разновидность короткого кредита. За него начисляются проценты, а при просрочке предусмотрены штраф и пени.

Разрешенный овердрафт

Овердрафт может быть разрешенным и техническим. Разрешенный овердрафт — этот тот, который был подключен по вашему желанию. Подключить овердрафт можно на стадии оформления карты или после, подав заявку в банк. Разумеется, если кредитная организация предлагает эту услугу своим клиентам. Получив вашу заявку, банк проанализирует, сколько денег поступает на карту и с какой регулярностью, и определит сумму доступного вам овердрафта.

Следует отметить, что проценты по овердрафту значительно выше, чем по классическому кредиту или кредитной карте. Но если «перерасход» гасится быстро, переплата будет небольшой. Некоторые банки предлагают овердрафт с льготным периодом (обычно до 30 дней). Если погасить долг в этот срок, проценты не начисляются.

Пример У Марины сломалась стиральная машина, ей срочно нужно купить новую. Машинка стоит 25 тыс. рублей. Сейчас на карте у Марины только 20 тыс., зато через три дня поступит зарплата. Допустим, по карте подключен овердрафт с лимитом в 10 тыс. рублей. После покупки стиральной машины на карте у Марины будет минус 5 тыс. рублей. Через три дня поступит зарплата, и долг вместе с процентами погасится автоматически.

Технический овердрафт

«Перерасход» может случиться, даже если вы не подключали соответствующую услугу. Тогда это технический овердрафт, или теховер. Он может возникнуть из-за особенностей функционирования платежных систем, банковской ошибки или вашей забывчивости:

Вы не учли курсовую разницу. Предположим, клиент расплачивается рублевой картой за границей. Денег в момент покупки достаточно, но платеж может пройти через несколько дней, и если курс рубля упал, то денег на карте может и не хватить.

Банк по ошибке списывает с вашего счета одну и ту же сумму дважды.

Вы забыли пополнить счет перед тем, как банк списал комиссию за годовое обслуживание. Или сняли последние деньги с карты в банкомате стороннего банка и не обратили внимания на то, что за такую операцию предусмотрена комиссия.

Некоторые банки не вводят никаких санкций за неразрешенный овердрафт, другие же устанавливают плату и за теховер. Ставки по нему могут достигать 50% годовых. Чтобы избежать неприятностей, во-первых, нужно заранее выяснить, что ваш договор предусматривает в случае возникновения технического овердрафта. Во-вторых, теховера лучше не допускать — надо следить за состоянием счета и держать на карте небольшой остаток на всякий случай.

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Овердрафт по исполнительному листу

В 2014 году в Перми произошел интересный случай. Судебные приставы в рамках исполнительного производства решили взыскать с должника сумму, списав ее со счета в банке. У должника денег на дебетовой карте не было, поэтому банк увел его в минус, оформив это как неразрешенный овердрафт. Спустя некоторое время банк обратился в суд с требованием вернуть деньги, проценты за пользование и неустойку.

В 2019 году Верховный суд встал на сторону пермяка и постановил, что любой кредит, в том числе овердрафт, должен быть прописан в договоре с клиентом. При несоблюдении этого условия в минус клиент уходить не может.

Овердрафт для бизнеса

Удобным видом кредитования овердрафт может стать для предпринимателей, которым часто нужны быстрые деньги для пополнения оборотных средств и устранения кассового разрыва. Лимиты и сроки овердрафта по бизнес-счетам больше, чем по персональным. При этом ставки могут быть ниже, чем по кредиту. Однако стоит обращать особое внимание на дополнительные комиссии. Например, банк может брать отдельную плату за предоставление каждого нового овердрафтного кредита.