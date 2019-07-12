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Какова вероятность, что МПС уйдут из России?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков также поспешил заверить, что поправки не приведут к уходу МПС с российского рынка и что сами нововведения не несут юридических последствий для платежных систем. «Никто никуда не уйдет, все будут продолжать работать, просто правила приведут в соответствие с российским законом», — отметил он. Visa сообщила Банки.ру, что Россия является стратегически важным для нее рынком и компания готова обеспечивать бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы. Суждения «третьих лиц относительно предполагаемых будущих событий, основанные на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения» Visa комментировать отказалась. Masterсard комментариев не предоставила. В декабре 2014 года уже ходили слухи о том, что санкции коснутся работы международных платежных систем в России. Информация о том, что карты Visa и Mastercard будут заблокированы, спровоцировала панику среди клиентов Сбербанка. К банкоматам и отделениям банка в разных городах выстроились очереди. После глава одного из регионов рассказывал, что «пришлось пригнать самолет с деньгами из Москвы, с наличкой, чтобы успевать заряжать банкоматы».