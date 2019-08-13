Лимит свели к нулю

В «Народном рейтинге» Банки.ру участились жалобы на выдачу кредиток с нулевым лимитом. Почему клиент приходит за кредитной картой, а де-факто получает дебетовую? И что потом делать с этим «куском пластика»?

«Взяла карту халва в целях рассрочки на 40 т.р., по факту получила 10 копеек», — пожаловалась пользователь под ником A.Oparina в «Народном рейтинге» (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.). Клиентка Совкомбанка рассказала, что подала заявку на «Халву», и предварительно кредитный лимит банк ей одобрил, о чем прислал соответствующее СМС. Но, получив от курьера пластик и отправившись с ним в магазин за покупками, A.Oparina с удивлением обнаружила, что лимит по карте — 0,1 рубля.

В банке объяснили, что в предоставлении кредитного лимита клиентке временно отказано, но она может совершать операции по карте за счет собственных средств. «В дальнейшем возможно увеличение кредитного лимита по инициативе банка», — говорилось в ответе кредитной организации.

На похожие случаи за последний месяц в «Народном рейтинге» жаловались также клиенты ОТП Банка и МТС Банка. Первому, по его словам, по телефону обещали прислать карту с лимитом около 270 тыс. рублей, а прислали с лимитом 1 рубль. Второй рассчитывал на 25 тыс., а получил пластик с нулевым лимитом, за выпуск которого заплатил 299 рублей.

В МТС Банке отмечают, что MTS CASHBACK, о которой идет речь, — универсальная карта, которая может быть как с кредитным лимитом, так и без него. В финансовой организации утверждают, что в договоре, который подписал клиент, была отметка о нулевом лимите. В ОТП также отметили, что банк вправе в одностороннем порядке изменять размер кредитного лимита.

Обещать лимит не значит дать

Предварительно одобренный лимит — не гарантия получения средств. В итоге банк вполне может установить лимит меньше запрашиваемого или отказать в выдаче кредитной карты вовсе. Окончательная сумма доступных заемных средств будет известна после андеррайтинга — проверки предоставленных документов и интервью с клиентом. В каждом банке есть своя методика проверки заемщиков, которая не подлежит разглашению.

Обычно порог кредитного лимита, который может установить банк, составляет не менее 5 тыс. рублей. Однако клиенты некоторых банков вполне могут получить и «пустую» кредитку. «Очень часто в условиях и тарифах предоставления кредитных карт не указывается минимальная сумма кредитного лимита, то есть вполне допустимо, что лимит может быть и нулевым», — говорит эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

Нулевой лимит вполне допустим по карте «Халва» Совкомбанка. Процедура следующая: клиент на сайте заполняет анкету, ему приходит СМС о предварительном одобрении лимита, но окончательный лимит начисляется только после проверки. «В противном случае на руках у клиента остается дебетовая карта, лимит — 0,1 рубля», — сказали в пресс-службе банка.

Такое возможно и по картам ОТП Банка. Например, если решение по кредитному лимиту было принято в момент выпуска карты, но за время доставки и то время, которое клиент решался на ее активацию, ситуация по его платежному поведению ухудшилась. «Кредитный лимит по клиентам известен на момент отправки карты, но когда происходит активация и по клиенту изменились какие-то риск-показатели, лимит может измениться на 1 рубль», — объяснили в пресс-службе банка.

Порядок изменения лимита, в том числе его снижения, должен быть прописан в условиях договора. Обычно на такие меры банки идут, если клиент допустил просрочку, заметно ухудшил свою кредитную историю, долго не совершал операций по карте или не стал перевыпускать пластик по окончании срока его действия.

В чем резон для банка?

Если лимит нулевой, то и воспользоваться картой как кредиткой клиент не может. Однако в ряде случаев это не означает, что пластик станет бесплатным. Например, в случае с МТС плата за выпуск карты с нулевым лимитом не возвращается. Банк объясняет это тем, что перед получением карты в салоне клиенту предоставляется договор, в котором прописаны все условия обслуживания, в том числе кредитный лимит. Пользователю Kirill GAPONOV, оставившему жалобу в «Народном рейтинге», в виде исключения МТС Банк пообещал пойти навстречу и комиссию вернуть.

Плата за обслуживание обычно не зависит от размера лимита. Однако при нулевом лимите банк может сделать исключение. Например, ОТП Банк в большинстве случаев, когда лимит по карте «обнулился», комиссию брать не станет. С Совкомбанком ситуация та же — платные услуги, которые доступны для «Халвы» с лимитом, для такой же карты без лимита полностью отключены.

В Ситибанке выдачу карт с нулевым лимитом считают экономически нецелесообразной. Однако не все с этим согласятся. «Банки могут предоставлять подобные карты клиентам, по которым пока не могут одобрить больший лимит, но видят потенциал», — отмечают в Росбанке.

«Если заемщик не прошел проверку банка на предоставление карты с запрашиваемым кредитным лимитом, банку будет выгодно выпустить дебетовую карту или карту с минимальной суммой лимита, чтобы не потерять нового клиента — ведь он может использовать на ней собственные средства, в последующем даже перевести на нее заработную плату или пенсию», — объясняет Ольга Станчак.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

