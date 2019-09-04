оденьгахпросто: как инвестировать в золото

Пока ставки по банковским вкладам падают, инвесторы ищут альтернативные способы вложения средств. Один из них — инвестиции в драгоценные металлы. Какие варианты есть у желающих прикупить золото?

Помимо покупки «физического» золота (в слитках или в виде памятных и инвестиционных монет), российским инвесторам доступны обезличенные металлические счета, акции золотодобывающих компаний и биржевые фонды ETF. Разберем плюсы и минусы таких вложений.



Обезличенный металлический счет

ОМС — счет, открываемый банком для учета драгоценных металлов. Открывать такие счета можно в золоте, серебре, платине или палладии. При открытии ОМС вовсе не обязательно приобретать слитки и передавать их на хранение в банк, хотя такой вариант возможен. Вы просто вносите на счет деньги с привязкой к курсу того или иного металла. Банки определяют цену на металл на основе котировок Центробанка, а ЦБ в свою очередь ориентируется на стоимость тройской унции на Лондонской бирже металлов. Поэтому доходность по ОМС зависит от динамики цен на мировом рынке и курса доллара к рублю.

В некоторых банках по ОМС предусмотрен процентный доход. Но это редкость, крупные финорганизации такой опции не предлагают. Доход вы получаете от роста стоимости металла. Однако следует учитывать спред между ценой покупки и ценой продажи золота — по аналогии с обменом валюты. На спреде банки и зарабатывают свою маржу. Непривлекательным ОМС делает отсутствие не только процентного дохода, но и страхования средств в АСВ. Поэтому важно выбрать банк с минимальным спредом, но при этом надежный, с минимальными рисками банкротства.

НДС за открытие и операции по счету не взимается. А вот доходы, получаемые по договорам обезличенных металлических счетов, налогообложению подлежат: для резидентов — НДФЛ по ставке 13%, нерезидентов — 30%. При этом если металл находился в собственности более трех лет, то доход от его продажи не облагается налогом. При владении менее трех лет также клиент имеет право на налоговый вычет (до 250 тыс. рублей) или уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этих драгоценных металлов. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о полной отмене НДФЛ по ОМС, но пока такой закон не принят.

Золотые слитки

Слитки можно купить в отделениях крупных банков. Они могут быть разного веса, начиная от 1 грамма. Слитки можно хранить как дома, так и в специализированных хранилищах. Пока самый большой минус при их покупке — это необходимость заплатить НДС. При последующей продаже уплаченный налог не возвращается. Можно избежать уплаты НДС, если слитки будут храниться в банке, но услуга по хранению тоже платная.

Если вы приносите металл продавать обратно банку, тот должен проверить слиток. Для банка это дополнительные расходы, и он, разумеется, их закладывает в цену. Любой товарный дефект, царапина или скол негативно отразится на стоимости.

В случае продажи слитка, купленного менее трех лет назад, вы также должны будете уплатить с полученной прибыли НДФЛ.

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Драгоценные монеты

Монеты из драгоценных металлов бывают двух видов: инвестиционные (выпускаемые большим тиражом) и памятные (редкие, имеют коллекционную ценность). Надежнее всего покупать их в банках и специализированных организациях, которые продают монеты. При покупке вам дадут сертификат подлинности.

Монеты легко хранить, их стартовая цена сравнительно невысока. В отличие от приобретения слитков, при покупке монет платить НДС не придется.

Среди минусов — сильное обесценение монет при их неосторожном хранении и наличие спреда между текущими ценами покупки и продажи. Для золотых монет спред меньше, для серебряных — больше. Чем выше коллекционная ценность монеты, тем спред шире.

Биржевое золото

Альтернатива ОМС и физическому драгметаллу — покупка через брокера на бирже фьючерсов или акций ETF на золото. На Московской бирже сейчас торгуются бумаги фонда FinEx Gold. Покупка драгметалла через ETF не облагается НДС. Кроме того, спред при покупке золота через ETF значительно меньше, чем через ОМС. У многих брокеров золотой ETF можно купить на индивидуальный инвестиционный счет.

«Золотые» акции

Косвенной формой инвестирования в драгоценный металл можно считать покупку акций золотодобывающих компаний. Дополнительным бонусом, помимо роста котировок, могут стать дивидендные выплаты. Однако здесь следует понимать, что при росте мировых цен на золото акции конкретной компании могут дешеветь, например, из-за внутренних проблем, отраслевых или геополитических рисков. С другой стороны, даже при стабильных ценах на золото акции компании могут расти на фоне корпоративных изменений, роста производства, покупки хороших активов и прочего.