Мобилизируй это. Какими банковскими приложениями пользуются россияне

Digital-агентство Go Mobile определило лучшие мобильные приложения банков в России.

Лидерами рейтинга стали приложения Сбербанка, «Тинькофф», «Рокетбанка», Альфа-Банка и Райффайзенбанка. Среди новых приложений (выпущенных только в 2018 году) победил Газпромбанк.



В среднем 20% розничных клиентов банков предпочитают пользоваться услугами банка через мобильное приложение, показало исследование. В Сбербанке эта доля выше втрое.



За год по всем банкам количество установок мобильных приложений выросло в среднем на 41,5%. Интересно, что самые высокие темпы роста показывают не новые игроки, а уже утвердившиеся лидеры рынка — банки, сделавшие акцент на цифровой инфраструктуре. Три банка с крупнейшим количественным и качественным приростом показывают среднюю динамику в 145%. Среди топ-5 банков сокращение темпов роста мобильной базы показал только Райффайзенбанк.

Все банки освоили SMM и рассказывают о приложениях на страницах соцсетей (наиболее популярны Facebook и Instagram, ими пользуются две трети банков). Платным продвижением приложений занимаются 74% банков. Банки невысоко оценивают возможности своих сайтов: 15% банков из списка вовсе не размещают здесь ссылки на свое приложение.

Как считали Агентство формировало стартовый список банков на основе «Народного рейтинга» Банки.ру. Далее эксперты отобрали банки, имеющие мобильные приложения. Из этого списка были исключены банки телеком-операторов, банки, ориентированные на обслуживание юридических лиц, банки с узкоспециализированными приложениями. Итоговый балл рассчитывался как среднее арифметическое по пяти показателям, среди которых доля активных пользователей, рейтинг в магазине приложений, удобство использования и др. Более подробно методика изложена в самом исследовании.

Оптимизация страницы приложения — важный элемент стратегии мобильного маркетинга: она не только демонстрирует пользователю преимущества приложения, но и повышает узнаваемость бренда, лояльность к нему, а также конверсию из клика в установку. Но только четыре банка из списка, по мнению составителей рейтинга, обращают внимание на все значимые параметры продвижения в App Store и Google Play: текстовую и визуальную оптимизацию, рейтинг, отзывы и позиции в поисковой выдаче. Только десять получили в обоих магазинах приложений больше четырех звезд. Средняя оценка приложений остальных банков равна 3.

Топ-10 банков по удобству мобильных приложений

Банк Доля активных пользователей приложения, % Продвижение ASO Рейтинг Usability Итог Сбербанк 67,39 100,0 83,3 96 68,54 89,8 «Тинькофф» 41,55 88,9 83,3 92 70,73 79,5 «Рокетбанк» 78,02 100,0 38,9 68 58,54 76,5 Альфа-Банк 25,32 66,7 66,7 96 70,47 67,6 Райффайзенбанк 57,07 44,4 50,0 80 67,52 65,5 ВТБ 43,75 44,4 80,8 68 50,46 61,9 «Восточный» 19,64 66,7 27,8 94 56,64 54,9 Газпромбанк 19,20 66,7 33,3 96 45,47 54,1 Локо-Банк 60,60 33,3 22,2 54 64,26 52,9 Банк «Открытие» 19,01 44,4 38,9 60 76,90 49,7

Источник: Go Mobile

Удобство приложения напрямую влияет на его оценки в App Store и Google Play. Высокие баллы за usability в 80% случаев соответствуют высоким оценкам в магазинах приложений. Взаимовлияющими факторами являются высокая оценка удобства приложения для пользователей и высокий процент мобильной аудитории банка. Корреляция этих показателей составила 63,6%.

Только один банк фигурирует в топ-5 по всем значимым показателям рейтинга — Сбербанк. «Тинькофф» оказался на шестом месте по доле активных пользователей приложения, зато вошел в топ-5 по остальным четырем показателям. Единственный only-mobile (его приложение существует только в мобильном варианте) банк рейтинга — «Рокетбанк» — предсказуемо лидирует по доле активных пользователей мобильного приложения. Характерно, что он также оказался в топ-5 по показателю «Продвижение», еще по двум показателям банк вошел в топ-10. Альфа-Банк получил высокие оценки по трем параметрам: рейтинг, ASO (app store optimization, усилия по продвижению в магазине приложений) и usability. Банку не хватило пары баллов, чтобы войти в топ-5 по показателям «Доля активных пользователей приложения» и «Продвижение».

В рейтинге лидируют банки с наивысшей долей активных пользователей мобильного приложения. Этот показатель жестко зависит (коэффициент корреляции — 82%) от высоких баллов пятерки лидеров в других категориях. Только семь банков из рассмотренных 34 (Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-Банк, «Райффайзен», ВТБ, «Рокетбанк» и банк «Восточный») получили баллы выше 50 хотя бы по трем параметрам. Лидеры рейтинга серьезно работают над тремя или более составляющими: постоянно оптимизируют функционал приложения и их страницы в магазинах, следят за тем, чтобы их рейтинг не падал, используют максимум каналов для платного продвижения. В среднем же каждый из банков концентрируется на двух параметрах из четырех перечисленных, оставляя без внимания остальные.

Средний балл банков за пределами пятерки лучших — 40 из 100. Логично, что среди клиентов эти приложения менее востребованны: по данным Go Mobile, средняя доля активных пользователей этих приложений составляет 15,4%.