Мобилизируй это. Какими банковскими приложениями пользуются россияне

Digital-агентство Go Mobile определило лучшие мобильные приложения банков в России.
Лидерами рейтинга стали приложения Сбербанка, «Тинькофф», «Рокетбанка», Альфа-Банка и Райффайзенбанка. Среди новых приложений (выпущенных только в 2018 году) победил Газпромбанк.
В среднем 20% розничных клиентов банков предпочитают пользоваться услугами банка через мобильное приложение, показало исследование. В Сбербанке эта доля выше втрое.
За год по всем банкам количество установок мобильных приложений выросло в среднем на 41,5%. Интересно, что самые высокие темпы роста показывают не новые игроки, а уже утвердившиеся лидеры рынка — банки, сделавшие акцент на цифровой инфраструктуре. Три банка с крупнейшим количественным и качественным приростом показывают среднюю динамику в 145%. Среди топ-5 банков сокращение темпов роста мобильной базы показал только Райффайзенбанк.
Все банки освоили SMM и рассказывают о приложениях на страницах соцсетей (наиболее популярны Facebook и Instagram, ими пользуются две трети банков). Платным продвижением приложений занимаются 74% банков. Банки невысоко оценивают возможности своих сайтов: 15% банков из списка вовсе не размещают здесь ссылки на свое приложение.
Оптимизация страницы приложения — важный элемент стратегии мобильного маркетинга: она не только демонстрирует пользователю преимущества приложения, но и повышает узнаваемость бренда, лояльность к нему, а также конверсию из клика в установку. Но только четыре банка из списка, по мнению составителей рейтинга, обращают внимание на все значимые параметры продвижения в App Store и Google Play: текстовую и визуальную оптимизацию, рейтинг, отзывы и позиции в поисковой выдаче. Только десять получили в обоих магазинах приложений больше четырех звезд. Средняя оценка приложений остальных банков равна 3.
Топ-10 банков по удобству мобильных приложений
|Банк
|Доля активных пользователей приложения, %
|Продвижение
|ASO
|Рейтинг
|Usability
|Итог
|Сбербанк
|67,39
|100,0
|83,3
|96
|68,54
|89,8
|«Тинькофф»
|41,55
|88,9
|83,3
|92
|70,73
|79,5
|«Рокетбанк»
|78,02
|100,0
|38,9
|68
|58,54
|76,5
|Альфа-Банк
|25,32
|66,7
|66,7
|96
|70,47
|67,6
|Райффайзенбанк
|57,07
|44,4
|50,0
|80
|67,52
|65,5
|ВТБ
|43,75
|44,4
|80,8
|68
|50,46
|61,9
|«Восточный»
|19,64
|66,7
|27,8
|94
|56,64
|54,9
|Газпромбанк
|19,20
|66,7
|33,3
|96
|45,47
|54,1
|Локо-Банк
|60,60
|33,3
|22,2
|54
|64,26
|52,9
|Банк «Открытие»
|19,01
|44,4
|38,9
|60
|76,90
|49,7
Источник: Go Mobile
Удобство приложения напрямую влияет на его оценки в App Store и Google Play. Высокие баллы за usability в 80% случаев соответствуют высоким оценкам в магазинах приложений. Взаимовлияющими факторами являются высокая оценка удобства приложения для пользователей и высокий процент мобильной аудитории банка. Корреляция этих показателей составила 63,6%.
Только один банк фигурирует в топ-5 по всем значимым показателям рейтинга — Сбербанк. «Тинькофф» оказался на шестом месте по доле активных пользователей приложения, зато вошел в топ-5 по остальным четырем показателям. Единственный only-mobile (его приложение существует только в мобильном варианте) банк рейтинга — «Рокетбанк» — предсказуемо лидирует по доле активных пользователей мобильного приложения. Характерно, что он также оказался в топ-5 по показателю «Продвижение», еще по двум показателям банк вошел в топ-10. Альфа-Банк получил высокие оценки по трем параметрам: рейтинг, ASO (app store optimization, усилия по продвижению в магазине приложений) и usability. Банку не хватило пары баллов, чтобы войти в топ-5 по показателям «Доля активных пользователей приложения» и «Продвижение».
В рейтинге лидируют банки с наивысшей долей активных пользователей мобильного приложения. Этот показатель жестко зависит (коэффициент корреляции — 82%) от высоких баллов пятерки лидеров в других категориях. Только семь банков из рассмотренных 34 (Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-Банк, «Райффайзен», ВТБ, «Рокетбанк» и банк «Восточный») получили баллы выше 50 хотя бы по трем параметрам. Лидеры рейтинга серьезно работают над тремя или более составляющими: постоянно оптимизируют функционал приложения и их страницы в магазинах, следят за тем, чтобы их рейтинг не падал, используют максимум каналов для платного продвижения. В среднем же каждый из банков концентрируется на двух параметрах из четырех перечисленных, оставляя без внимания остальные.
Средний балл банков за пределами пятерки лучших — 40 из 100. Логично, что среди клиентов эти приложения менее востребованны: по данным Go Mobile, средняя доля активных пользователей этих приложений составляет 15,4%.