ОСАГО минус автоюристы. Кто выиграл от появления финомбудсмена

Несколько лет назад автостраховщики минимизировали выплаты по ОСАГО настолько, что спровоцировали рост армии автоюристов, готовых отсудить у страховой компании максимальную сумму компенсации. Автоюристы заключали договор цессии с пострадавшим в ДТП, покупая у него право получения возмещения от страховой компании. Если его не удавалось получить в ожидаемом объеме, они добивались выплаты через суд. На пике популярности автоюристы вели от 50% до 70% судебных разбирательств по автострахованию, и, как показывает статистика, весьма эффективно.

С июля 2019 года изменился порядок урегулирования споров между страховщиком и автовладельцем. Теперь автовладелец должен обратиться сначала в страховую компанию, в случае неудовлетворительного решения вопроса — к финансовому уполномоченному и только потом в суд.

Ничто не мешает автоюристам выкупать права требования у автовладельцев и самим обращаться к омбудсмену. Однако экономически это будет уже не так выгодно: в момент подачи заявления омбудсмен потребует от цессионария (то есть купившего права требования) 15 тыс. рублей.

Автоюристы не сдаются

За три месяца работы финомбудсмен получил 252 платежа за рассмотрение жалобы от третьих лиц, то есть посредников, которым переуступили право требования возмещения от страховщиков. Немного, учитывая, что всего в его адрес поступило 24 тыс. обращений.

«Да, слышали, что теперь, прежде чем обращаться в суд, нужно получить решение финуполномоченного, — говорит автоюрист Владимир. — Будет ли нам экономически выгодно работать при появлении нового «звена»? Думаю, что нет. Но и сворачивать бизнес пока не планируем. Сейчас самая большая проблема — это увеличение минимум на месяц срока урегулирования спора (при натуральной форме возмещения ремонт автомобиля и так растягивается на три месяца). Это вызовет недовольство автомобилистов».

Об этом говорит и руководитель юридического отдела компании «Автоюрист» Елена Шуваева. «По старому порядку работы примерно 70% дел доходили до суда, потому что даже после независимой экспертизы поврежденного в ДТП имущества страховая компания увеличивала выплаты не на полную сумму, — рассказывает она. — Мы шли в суд. А теперь придется до этого обращаться к финомбудсмену. Мы сейчас готовим первое обращение к нему. По большинству же более ранних обращений удавалось решить спор на этапе урегулирования со страховой компанией».

Не исключено, что автоюристы будут прятаться за автовладельцев, чтобы не платить 15 тыс. рублей за подачу заявления, — например, регистрировать на сайте омбудсмена личный кабинет под Ф. И. О. потребителя и подавать от его имени обращение, предполагает руководитель АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» Ольга Крайнова. «Впоследствии мы их все равно обнаружим, когда в процессе рассмотрения обращения Ф. И. О. будут изменены, — добавляет она. — На такие случаи у нас в программе стоит блокировка, потому что это мошенничество, и обо всех таких попытках хищения чужих средств мы будем сообщать в правоохранительные органы».

Страховщики в плюсе

Еще одна сторона процесса — страховые компании новому механизму решения споров с помощью финомбудсмена однозначно обрадовались.

«Финансовые взносы с цессионариев за рассмотрение спора, многократно превышающие сумму госпошлины в судах, смогут помочь страховщикам и страхователям решать возникающие споры без привлечения автоюристов», — считает заместитель генерального директора СК «Абсолют Страхование» Максим Морозов.

Количество жалоб потребителей страховщикам сошло до минимального уровня, утверждают в компаниях. Директор департамента страховых выплат СК «АльфаСтрахование» Александр Харагезов отмечает, что после перехода на натуральную форму возмещения убытков, то есть ремонт вместо денежного возмещения, вопросы о занижении выплат во многих случаях стали неактуальными.

О снижении потока жалоб говорят и в СК «Абсолют Страхование». «От общего количества урегулированных убытков ОСАГО в 9% случаев потерпевшие не согласны с размером выплаты или принятым решением, — рассказывает Максим Морозов. — Мы удовлетворяем претензии потерпевших примерно в 3% случаев, еще в 6% — отказываем. Обжалуют наши решения около 2% клиентов».

За три месяца работы финуполномоченного в адрес «Абсолют Страхования» от него поступило 21 обращение и вынесено им девять решений. «АльфаСтрахование» получило от финомбудсмена несколько тысяч запросов, и по нескольким сотням он уже вынес решения.

Омбудсмен, которого не будет

Довольны ли новым порядком автомобилисты? По состоянию на 9 сентября финомбудсмен успел вынести 2 223 решения. Из них в суде обжаловано 174, еще в 185 исках он привлечен в качестве третьей стороны. Пока решений судов по этим процессам нет, но цифры уже красноречивые: по сути, с финуполномоченным не согласились только в 10% случаев, причем часть несогласных — сами страховщики.

«С введением института финансового уполномоченного для клиентов страховых компаний процесс урегулирования споров стал существенно проще, — считает Александр Харагезов. — Не нужно искать юристов, проводить повторные экспертизы, это все сделает омбудсмен».

Директор по рейтингам страховых компаний рейтингового агентства «НКР» Евгений Шарапов полагает, что пока институт финуполномоченного новый, у него ищут и будут искать защиты многие недовольные, но в идеале поток обращений через омбудсмена должен сойти на нет. «Институт финуполномоченного должен гасить неправильные настроения на рынке и задавать стандарты с точки зрения урегулирования убытков, — поясняет он. — То есть ввести и придерживаться единых практик рассмотрения дел, которые будут устраивать и страхователей, и страховщиков, и выносить решения, основанные на единых принципах, во всех регионах РФ. Сейчас суды могут применять разные нормы, в результате чего, например, «автоюризм» в одних регионах процветает, а в других — нет. Значит, что-то не так с принятием решений».

Работа финомбудсмена может стать незаметной на рынке, когда клиенты страховых компаний будут понимать, что при наступлении страхового случая получат выплату в полном объеме, а страховая компания — что ее не будут пытаться обмануть.

«Думаю, в ближайшее время стоит ожидать изменений в работе страховых компаний, — говорит партнер «Первой юридической сети» Павел Курлат. — В первую очередь — появления у них сервисов, помогающих страховым компаниям решать вопросы без привлечения финансового омбудсмена. Для рынка это значит повышение качества сервиса, а для страховых компаний — уменьшение издержек по выплатам клиентам. С моей точки зрения, это положительно отразится на рынке страховых услуг».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru