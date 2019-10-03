Трамп против, Путин за. Что будет с рублем в октябре

Рубль восстановился в сентябре после провального августа и оказался в числе лучших валют развивающихся рынков. Удержит ли он занятые позиции в октябре?

Нефть: атака дронов на доллар завершена

Рубль укреплялся одновременно со взлетом цен на нефть, который произошел после атаки на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. Однако в действительности укрепление рубля оказалось скромным по сравнению с ростом нефтяных котировок. Так, если цены на нефть на пике прибавляли в стоимости более 10 долларов, то курс доллара на российском рынке терял в этот же момент не более одного рубля. Эмоции на рынке нефти быстро улеглись, и сейчас котировки нефти — и доллара — уже почти вернулись к уровням, предшествовавшим атаке беспилотников. В октябре, если не появится новых геополитических факторов, влияние нефтяных цен на курс рубля будет вновь минимальным, что в последние годы стало возможным благодаря действию механизма бюджетного правила.

Импичмент и война перебили аппетит. К риску

Итак, ситуация с нефтью стабилизировалась, новых антироссийских санкций не предвидится. Главным фактором, влияющим на рубль, вновь станет желание инвесторов вкладываться в развивающиеся рынки — так называемый аппетит к риску. Этот аппетит будет ограничен двумя обстоятельствами.

Во-первых, ситуация с торговым партнерством США и Китая по-прежнему под вопросом. На начало октября по этому поводу страны запланировали очередной раунд переговоров. Как уже не раз показывала практика, подобные встречи не приносят каких-то конкретных результатов. Более того, прогресс в торговых отношениях может быть в любой момент перечеркнут очередным твитом американского президента. Обеим сторонам, по всей видимости, выгодно сохранять торговый конфликт в качестве инструмента политического давления.

Во-вторых, под вопросом позиция самого американского президента — ему грозит импичмент. Развитие событий прогнозировать трудно, но совершенно точно до разрешения вопроса инвесторы будут осторожничать, а значит, покупать американскую валюту.

Наиболее вероятный сценарий: импичмент не состоится, а вот торговый конфликт крупнейших экономик будет негативно сказываться на валютах развивающихся стран. Что касается доллара, в подобных условиях он вряд ли будет снижаться на глобальных рынках. Но и расти тоже, скорее всего, не будет: индекс доллара DXY, отражающий позиции «американца» к шести основным валютам, в конце сентября торговался на максимальном с мая 2017 года уровне выше 99 пунктов. Для дальнейшего продвижения вверх американской валюте понадобятся уже новые поводы.

Ставка ФРС: чем меньше, тем незаметнее

В числе экономических факторов, способных повлиять на аппетит инвесторов к риску в октябре, остаются ожидания участников рынка по процентной политике американского центробанка (ФРС). Американский регулятор уже перешел к снижению ключевой ставки, и на сегодняшний день большинство инвесторов полагает, что цикл смягчения политики еще не завершен.

Формально снижение процентных ставок в США повышает привлекательность вложений в валютах на развивающихся рынках, ослабляя тем самым американский доллар. Что происходит на самом деле? Ожидания по снижению ставки ФРС появились на рынке еще осенью 2018 года. В текущем году американский регулятор уже дважды снизил ставку, однако сводный индекс валют развивающихся рынков (MSCI EM Currency) с начала года, наоборот, снизился на 0,3%. Индекс доллара DXY при этом и вовсе непрерывно растет почти с самого начала текущего года.

Фактически инвесторы уже заложили в ожидания цикл смягчения процентной политики в США, и теперь после каждого снижения ставки ФРС валюты развивающихся стран получают все меньшую поддержку — или не получают ее вообще. Более того, с каждым новым снижением ставки в США потенциал ее дальнейшего сокращения уменьшается. А это уже не только не ослабляет, но, наоборот, придает сил американской валюте. Не исключено, что и в конце октября (когда состоится очередное заседание ФРС), даже если ставка будет вновь снижена, доллар укрепит свои позиции на глобальных рынках, в том числе и на российском.

ЕЦБ удерживает евро на минимумах

Чуть раньше заседания ФРС в октябре состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). На предыдущем заседании европейский регулятор снизил одну из своих ключевых ставок, которая и так находилась в отрицательной зоне, и объявил дополнительные стимулирующие меры в виде выкупа активов с 1 ноября. Единая европейская валюта остается под серьезным давлением стимулирующей политики ЕЦБ и в паре с долларом торгуется на рынке Forex вблизи минимумов с мая 2017 года. Пока Европа безуспешно пытается стимулировать экономику и инфляцию, поэтому от заседания в октябре не стоит ожидать изменений в риторике ЕЦБ, которые могли бы оказать поддержку евро на глобальных и российском рынках.

Внутреннее спокойствие

Внутренних факторов, способных серьезно повлиять на курс рубля, пока не наблюдается.

Очередное заседание Банка России состоится 25 октября. Не исключено, что регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Но даже если ставка снова будет снижена (что формально должно оказать давление на рубль, сократив привлекательность рублевых вложений), то отечественная валюта, скорее всего, избежит давления, так как потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки после еще одного снижения будет уже совсем минимальным или вовсе отсутствовать.

Благоприятная ситуация складывается с погашением внешних долгов в октябре. Согласно данным ЦБ, объем чистых выплат по внешним долгам 40 крупнейших компаний-заемщиков составит 1,4 млрд долларов. В сентябре чистые выплаты были на 11% больше, и даже они не оказали влияния на курс.

Счет текущих операций платежного баланса в последние годы (в 2017—2018 годах) был положительным в IV квартале в целом и в октябре в частности, и при текущей ситуации с ценами на нефть можно не ожидать каких-либо угроз для рубля с этой стороны.

Что в итоге

В октябре может сложиться интересная ситуация.

С одной стороны, после заметного укрепления в сентябре рублю, по всей видимости, не удастся избежать определенной коррекции вниз. В том числе, лишившись поддержки цен на нефть, рубль, как и большинство других валют на развивающихся рынках, будет испытывать определенное давление из-за отсутствия прогресса в мировых торговых переговорах и политической ситуации в США.

С другой стороны, потенциал укрепления доллара и евро на российском рынке в октябре ограничен из-за текущих позиций обеих валют на внешних рынках. Доллар находится на максимуме к основным валютам на Forex, и для дальнейшего роста ему потребуются уже новые поводы. Евро на Forex остается под серьезным давлением стимулирующей политики ЕЦБ, и в ближайшее время изменений в действиях и риторике европейского регулятора не предвидится.

Сдерживать ослабление рубля также будут хорошие фундаментальные факторы внутреннего рынка и отсутствие новых санкционных угроз.

Аналитический центр Банки.ру