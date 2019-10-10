Жизнь в рассрочку. Страховщики нашли замену ИСЖ

В прошлом году граждане купили на 38% больше полисов ИСЖ, чем годом ранее, — не без усилий со стороны банка. В этом году тренд обратный: продажи упали на треть. Что придет на смену?

Полисы ИСЖ появились в продаже в 2005 году. Почти пять лет темпы роста инвестиционного страхования жизни выражались двузначными числами. Продукт позволяет страховать жизнь и здоровье, но отличие от классического страхования жизни заключается в том, что страховщик возвращает страхователю премию по истечении срока действия полиса, а также возможный доход от инвестирования.

Выплаты по продукту делятся на две части — гарантированную и инвестиционную. Чтобы обеспечить возврат премии, основную часть средств страховщик инвестирует в консервативные инструменты с фиксированной доходностью, в основном облигации. За 3—5 лет действия полиса они вырастают в 100% суммы первоначального капитала. Вторая — инвестиционная часть — по задумке должна зарабатывать. Для этого ее вкладывают в высокодоходные, но вместе с тем и высокорисковые производные финансовые инструменты (ПФИ) — фьючерсы, опционы. Стратегию инвестирования страхователь может выбирать сам. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов говорит, что пропорция между консервативными и рискованными инструментами зависит от ставок на облигационном рынке: чем они выше, тем меньше нужно инвестировать в облигации, а значит, больше можно вложить в ПФИ.

В прошлом году фондовый рынок, от динамики которого непосредственно зависит доходность ИСЖ, лихорадило. Единичные стратегии показали положительную доходность. Держатели ИСЖ свои деньги не потеряли, но и приобрели в лучшем случае, по словам главного исполнительного директора краудлендинговой платформы JetLend Романа Хорошева, 1—2% годовых. По информации Центробанка, по полисам, действие которых завершилось в 2017—2018 годах, средняя доходность была 2,4—3,3%. Хотя продавцы завлекали клиентов возможностью получить 10—20% годовых.

Отчасти за обманутыми надеждами клиентов на высокую доходность полиса стоят непомерно высокие комиссии банков, которые были и остаются главным каналом продаж полисов.

Перебрали с комиссией

«ИСЖ — это продукт, который сложно продавать, раскрывая все подробности полиса, — говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов. — Ожидания по доходности вряд ли будут реализовываться часто, если в продукт зашиты комиссии в пользу банков на уровне 10—18% от величины единовременного взноса. Представьте, что вы приходите открыть депозитный счет в банке, а вам говорят, что, мол, 15% суммы мы забираем сразу в виде комиссии, а доход будем начислять только на оставшуюся часть».

Об этих комиссиях страхователям, конечно, не сообщали. Акцент делался на возможности заработать и не проиграть. ИСЖ активно продвигалось банками как более выгодная альтернатива их собственным депозитам. Но показать большую доходность ИСЖ не могло, потому что слишком малая часть от стоимости полиса оставалась для инвестирования в доходные инструменты.

Так продолжалось последние пять лет, на протяжении которых рынок ИСЖ стремительно рос. Центробанк наблюдал за ним, не вмешиваясь в его жизнь. Только в начале нынешнего года ВСС ввел стандарты взаимодействия с получателями финансовых услуг, а в апреле и регулятор установил требования к продажам по страхованию жизни, обязав продавцов предоставлять полную информацию о продукте.

«Практика агрессивных продаж ИСЖ складывалась так, что во главу угла ставили именно его доходность, — рассказывает генеральный директор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. — При этом не удалось предотвратить момент, когда страховые посредники начали прибегать к мисселингу, подменяя понятия ради быстрой продажи. В последние три года произошел значительный рост комиссий посредников при продажах ИСЖ, что в большой степени сказывалось на итоговой доходности для клиента. Сверхкомиссии привели к тому, что даже при положительной динамике фондового рынка доходность ИСЖ в большой степени «съедалась».

По словам Романа Хорошева, страховой продукт с гарантированной защитой капитала и неограниченным доходом потерпел фиаско, потому что оказался выгодным исключительно банкам и страховым компаниям (многие из которых являются дочерними банковскими структурами). «Маржинальность для продавца ИСЖ достигала 10—20% от стоимости полиса», — добавляет он.

Еще один удар по ИСЖ может нанести законопроект о квалифицированных инвесторах, который готовит ЦБ. Он предусматривает, что купить инвестполисы смогут не все желающие. Если документ будет принят, это усилит падение рынка ИСЖ. Поэтому ВСС предложил распространить его действие только на договоры ИСЖ без гарантии возврата капитала. «Существуют конструкции страховых продуктов, при которых возврат 100% вложенного капитала клиенту не гарантирован, — пояснил президент ВСС Игорь Юргенс. — Однако для тех продуктов, для которых такие гарантии есть (а таких большинство), на наш взгляд, ограничение для граждан излишне».

Король умер. Да здравствует король!

Пока продажи ИСЖ падают, в лидеры рынка выходит накопительное страхование жизни (НСЖ). По итогам первого полугодия 2019-го на него пришлось 23% совокупных сборов по страхованию жизни — год назад доля этого вида страхования была вдвое меньше. Страховщики собрали по НСЖ 44,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. И это уже половина от сборов по ИСЖ за тот же период. По итогам года, по мнению Максима Данилова, НСЖ может показать рост в пределах 25%, тогда как ИСЖ продолжит падать на 10—20%.

«НСЖ помогает клиентам в достижении важных целей и в сложных жизненных ситуациях, — говорит генеральный директор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов. — Оно позволяет накопить значительные суммы к определенному сроку, сформировать накопления и пенсионный резерв, в случае неблагоприятных жизненных ситуаций получить от страховой компании помощь в организации лечения и компенсацию расходов на него и медпрепараты. Пока доля клиентов с программами НСЖ низкая, ниже, чем в развитых странах».

В отличие от ИСЖ, по которому, как правило, делается единовременный взнос, НСЖ — это долгосрочный продукт с регулярными вложениями. Премии инвестируются в инструменты с фиксированной доходностью. Это делает продукт более предсказуемым, чем ИСЖ, хотя и потенциально менее доходным. НСЖ позволяет заработать на 1—2 процентных пункта больше средней ставки по вкладам. Заработать больше страховщики не могут: во-первых, платежи (обычно) растягиваются на весь срок действия полиса, и это снижает потенциальную доходность, во-вторых, часть суммы «съедают» все те же банковские комиссии (их размер страховщики не раскрывают).

«Разница между ИСЖ и НСЖ в том, что у первого доходность может быть существенно выше, но не гарантирована, — поясняет Владимир Черников. — В случае же с НСЖ человек может довольно точно рассчитать, сколько денег у него окажется через пять, десять, пятнадцать лет при регулярных взносах или однократно вложенной сумме. Поскольку мы наблюдаем определенную стабильность в экономике (как минимум применительно к инфляции), у людей появилась возможность долгосрочного планирования. Многие предпочтут не рисковать, пытаясь инвестировать, а спокойно накопить необходимую сумму за конкретный срок».

Единственный недостаток НСЖ, по мнению генерального директора СК «Росгосстрах-Жизнь» Алексея Руденко, — это невозможность клиента выбрать инвестиционную стратегию.

Уж и еж

От самого ИСЖ страховщики тоже не спешат отказываться. «Росгосстрах-Жизнь» и банк «Открытие» заявили о старте продаж нового продукта «Страйк», представляющего собой смесь ИСЖ и НСЖ. Если порог входа в классическое ИСЖ был 50—100 тыс. рублей, то для оформления этого полиса нужно всего 25 тыс. рублей ежегодных платежей в течение пяти лет. Как и в классическом ИСЖ с единовременным взносом, страховая компания гарантирует 100-процентную защиту капитала, а клиент имеет возможность выбирать инвестиционную стратегию (базовый актив), которая обеспечивает потенциальную доходность. Можно поменять стратегию после заключения договора. Это, по мнению авторов продукта, дает ему гибкость, которой не хватает классическому ИСЖ, где деньги заложены в первоначально выбранную идею до конца действия договора.

«Сейчас рынок страхования жизни практически полностью зависит от продуктов с единовременными взносами, как в ИСЖ, что делает сборы страховщиков очень непостоянными, — отмечает Алексей Руденко. — Мы же видим потенциал в продуктах с регулярными взносами. Во-первых, они позволяют выходить на новую целевую аудиторию клиентов, более молодых и не имеющих больших сбережений. Во-вторых, происходит непрерывный диалог с клиентом: страховщик «не зарывает голову в песок» на пять лет, и вероятность, что клиент окажется разочарован работой программы к концу срока, гораздо меньше. Регулярные взносы также позволяют ежегодно получать налоговый вычет, и это повышает клиентскую ценность. Мы уверены, что подобные продукты способны в ближайшее время сильно поменять сегмент ИСЖ».

Реальные доходы населения России сокращаются, свободных денежных средств остается все меньше, и это сдерживает развитие всех видов страхования жизни, говорит Татьяна Никитина, руководитель управления страховых рейтингов НРА. «Востребованность продукта будет зависеть в основном от того, какую часть дохода потенциальные клиенты могут потратить на накопление, — считает Никитина. — Интерес к продукту также может быть ограничен негативным информационным фоном вокруг ИСЖ. Плюсом является возможность рассрочки, что позволяет «вписать» страхование в систему обязательных ежемесячных платежей наряду с оплатой ипотеки, кредитов и тому подобного».

Что касается налогового вычета, нужно помнить, что заработная плата должна облагаться по ставке 13% (например, индивидуальный предприниматель со специальной схемой налогообложения вычет получить не сможет), напоминает Никитина. А в случае досрочного расторжения договора страховая компания удержит полученный вычет и перечислит деньги в бюджет.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru