ДТП, гараж, пожар. Как мошенники соревнуются со страховщиками в изобретательности

Более 90% от общего количества заявлений о страховом мошенничестве пока приходится на автострахование. Но на смену уже идет страхование жизни и здоровья, а также от чрезвычайных ситуаций.



Свердловская полиция раскрыла крупное страховое мошенничество. Нарушители подыскивали дорогостоящие автомобили, инсценировали ДТП с двумя-тремя участниками. Машины при этом не повреждались, так что никаких убытков их владельцы не несли, но страховые компании выплачивали мнимым пострадавшим от 150 тыс. до 1 млн рублей, описывает схему начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Свердловской области Александр Костин. За год группа, в которой состояло 27 человек, организовала около 30 аварий, поэтому сумма набежала приличная. Что обидно, водителям, которые непосредственно фальсифицировали ДТП, организаторы платили по 5—10 тыс. рублей.

Свердловская область — показательный для России случай. Здесь зарегистрировано более 2 млн транспортных средств, так что поле для маневра у мошенников широкое. В 2017 году местные правоохранители выявили 17 преступлений в страховой сфере, в прошлом году — 44, с начала нынешнего — уже 30.

Полиция обратила внимание на страхование, когда страховщики научились самостоятельно разоблачать мошенников. Но доказывать злой умысел непросто. «Приходится проводить массу экспертиз, начиная от почерковедческих, чтобы убедиться, что заполнял бланки европротоколов один и тот же человек, и заканчивая трасологическими, которые дают понимание, могло ли ДТП привести к таким повреждениям авто», — говорит Костин.

По оценкам страховщиков, до 2017 года в России только 8—12% поданных ими в правоохранительные органы заявлений заканчивались возбуждением уголовных дел. В прошлом году они направили 13 402 заявления, но получили лишь 2 637 уголовных дел, то есть всего 19%.

Расследование страхового мошенничества в правоохранительных структурах доверено участковым. «Нам порой сложно взаимодействовать с МВД, — объясняет все еще низкую «конверсию» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. — В страховании не все дела связаны с преступными группировками, существует и много видов мелкого мошенничества. Например, чтобы получить дополнительно 15—50 тысяч рублей, собственники авто дополняют к реальным повреждениям в ДТП еще и детали, которые никакого отношения к аварии не имеют. Доказывать такие попытки мошенничества очень сложно».

Рейтинг мошенничества

Инсценировка страхового случая, по мнению экспертов информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза», самый распространенный способ обмана. Причем не только в автостраховании, но и в имущественном. Выдает мошенников то, что наступает страховой случай почти сразу после подписания договора страхования.

Продолжают зарабатывать мошенники, продавая поддельные полисы ОСАГО, причем как в бумажном виде, так и в электронном.

Не теряет популярности мошенничество при урегулировании убытков, когда автовладелец пытается получить от страховщика возмещение за повреждения автомобиля, никак не связанные с конкретным ДТП. Например, зацепил крыло, выезжая из гаража, а затем с помощью второго автомобиля инсценировал страховой случай на дороге, чтобы за устранение дефектов заплатила страховая компания.

Далее следуют попытки завысить сумму ущерба или заключить договор задним числом, то есть после наступления страхового случая. К слову, это невозможно без соучастников на стороне страховой компании.

По-прежнему популярно завышение стоимости застрахованного объекта, будь то недвижимость или ценные вещи. В страховую компанию клиент предоставляет заключение независимого эксперта или поддельные документы, в которых указана стоимость имущества выше реальной.

Бесценная жизнь

Прежде чем упасть в своем гараже, врач курской клинической больницы заключил договоры страхования от несчастного случая в 19 страховых компаниях. Полисы были оформлены в течение трех дней в электронном виде на сайтах компаний. Формально закон не нарушен, ведь страхование жизни не ограничено в лимитах страховых сумм. Аналогичная история случилась в Ростове-на-Дону, когда местный житель застраховался от несчастного случая сразу в десяти компаниях, а потом выставил им счет суммарно на 300 млн рублей. Но курский доктор пошел еще дальше — с каждой страховой компанией он заключал несколько договоров, в общей сложности 90. Так что теперь травмы доктора из Курска будут внимательно изучать и перепроверять независимые эксперты, а страховщики разрабатывают алгоритм, который будет пресекать попытки клиентов оформлять несколько договоров на один и тот же вид страхования.

Интерес мошенников к страхованию жизни и здоровья, а также добровольному медстрахованию в России растет, и это укладывается в международную практику. «В США сейчас наиболее распространено мошенничество в сегменте страхование жизни и здоровья, — указывает Сергей Ефремов. — Но начиналось у них все с автострахования. Можно предположить, что и российский рынок пойдет по такому пути».

Кроме того, страховщики ожидают всплеска мошенничества в имущественной сфере, связывая его с реализацией закона о страховании жилья от ЧС. В следующем году региональные власти должны будут принять свои программы и запустить механизм. А поскольку ЧС, будь то пожар или затопление, длится не один день, можно успеть задним числом застраховать жилье по договоренности с агентами в нескольких страховых компаниях.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru