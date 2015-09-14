Должники поневоле

Долг по карте коварен и может подкрасться незаметно Фото: Fotolia/Marija Piliponyte

Многие держатели дебетовых карт и не подозревают, что могут неожиданно и не добровольно оказаться заемщиками своих банков. И во многих случаях по такому займу придется платить немалые проценты. Портал Банки.ру выяснял, как избежать такой ситуации.

Даже если овердрафт для вашей карты невозможен, технический овердрафт или несанкционированный перерасход может возникнуть в различных, порой самых неожиданных случаях. Иногда это происходит в силу особенностей функционирования международных платежных систем, иногда причиной являются правила самого банка, и наконец, «минус» на карточном счете может оказаться не перерасходом, а совсем другим явлением. Разберемся в этом долговом многообразии.

Списание с карты без авторизации. Оплата по карте почти всегда проходит в два этапа. Сначала банк-эквайер производит авторизацию, в ответ на которую банк-эмитент сообщает о наличии на карте клиента достаточной суммы и блокирует ее. Затем, через несколько дней, МПС присылает банку-эмитенту клиринговое сообщение, получив которое банк разблокирует ранее авторизованную сумму и списывает сумму клиринга.

«Технический овердрафт может появиться при отсутствии авторизации и денег на счете клиента, когда на карте 0 рублей и банк-эквайер не присылает авторизацию, но позже присылает сумму для списания», – пояснил Банки.ру начальник отдела по взаимодействию с каналами продаж и обслуживания управления кредитных карт ВТБ 24 Азат Гафуров.

То есть такая проблема может возникнуть, если авторизация при оплате не производилась. В этом случае держатель, оплатив товар или услугу, обнаружит, что баланс на карте не изменился. Он спокойно продолжает тратить и снимать с карты свои деньги. И к моменту клиринга денег на карте уже может не хватить. Тем не менее банк-эмитент обязан выплатить эту сумму банку-эквайеру. Фактически он оплачивает долг держателя карты, то есть дает ему взаймы. Это, естественно, стоит денег.

Такие ситуации возможны не только в случае какого-либо сбоя со стороны банка-эквайера. Без авторизации проходят так называемые офлайн-оплаты. Там, где нет возможности организовать надежную связь с банком, а принимаемые суммы небольшие (к примеру, оплата проезда по мосту), нередко ставятся карточные терминалы, не подключенные к банку. Данные по оплатам периодически выгружаются в систему банка-эквайера, затем реестр платежей отправляется в МПС, и банки-эмитенты получают клиринг без предварительной авторизации.

В пресс-службе Московского Кредитного Банка нам рассказали, в каких еще случаях может возникнуть технический овердрафт: «Это может произойти, если платеж по карте проходит без авторизации. В том числе если с карты автоматически списывается стоимость оплаты какой-нибудь платной подписки, например, в AppStore или GooglePlay. Автоматическая оплата штрафов за нарушения ПДД на арендованной за границей машине также может привести к подобным списаниям».

Сумма клиринга выше, чем сумма авторизации. Такое может произойти в случае резкого изменения курсов валют. Если вы оплачивали покупку в долларах, а карточный счет у вас в рублях, за время между авторизацией и клирингом сумма в рублях может существенно вырасти. Более того, такое может произойти, даже если у вас карта в валюте платежа – в случае двойной конвертации через рубль, что иногда случается. Банки.ру об этом писал. Некоторые банки в таких случаях просто списывают сумму авторизации, а разницу с клирингом компенсируют за свой счет, другие же предпочитают отвечать на вопросы разгневанных клиентов.

В пресс-службе Сбербанка объяснили, что это самый частый случай технического овердрафта: «В подавляющем большинстве случаев неразрешенный овердрафт появляется вследствие курсовой разницы, когда на момент авторизации операции в валюте (при оплате картой) курс один, а при фактическом списании денег, которое может быть гораздо позже, курс выше. В этом случае деньги с карты все равно списываются, но в большей сумме. Соответственно, возникает неразрешенный овердрафт».

«Бывают ситуации, когда клиент может попасть в технический овердрафт, – рассказывает начальник центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка Павел Нуждов. – К таким ситуациям, например, относятся случаи, когда на карточном счете недостаточно средств, но происходит списание с карты по офлайн-трансакциям, или при возникновении курсовой разницы во время проведения трансакции в валюте, отличной от валюты карты».

Снятие с карты уже после разблокировки авторизованной суммы. Большинство банков, получив авторизацию, держат деньги клиента заблокированными от двух до четырех недель, в ожидании клиринга. Для клиентов это неудобно: к примеру, если вы забронировали гостиницу, которая авторизовала полную стоимость проживания, а потом отменили бронь, вам придется долго ожидать возможности использования ваших денег. Поэтому некоторые банки разблокируют деньги быстрее. Это удобно, но может случиться так, что деньги будут разблокированы, вы их потратите, а потом придет запрос на списание, и на карте образуется отрицательный баланс со всеми сопутствующими неприятностями.

Директор по эмиссии и расчетам Альфа-Банка Сергей Брынин пояснил Банки.ру, что «овердрафт может возникнуть в случае, если операция пришла из платежной системы по истечении девяти дней (срок блокировки) от даты совершения операции. Таким образом, происходит разблокировка холда на счете, тем самым увеличивая доступный лимит карты, которым может воспользоваться клиент. И на момент списания операции со счета денежных средств может уже оказаться недостаточно (полностью/частично)».

Двойное списание с карты. Иногда при оплате картой может возникнуть ситуация, когда банк-эквайер отправляет корректный авторизационный запрос, а вот клиринг задваивается. Все бы ничего, проблемы такого рода МПС хорошо отслеживают и исправляют. Но в некоторых случаях на карту пострадавшего держателя возвращается несколько другая сумма, чем была списана. Такое происходит, например, если оплата была в валюте, отличной от валюты счета, и за время, прошедшее между клирингом и возвратом средств, курсы изменились.

Списание стоимости обслуживания карты, счета или дополнительных услуг. Многие банки при нулевом балансе по карте перестают списывать суммы за обслуживание карты, ведение счета, СМС-информирование, мобильный банкинг и т. д. В этом случае списание оплаты за услуги произойдет после появления на карте денег. Если накопилось много, это может быть неприятным сюрпризом для держателя карты, но в минус счет не уйдет.

Некоторые банки поступают иначе, считая, что недополученная прибыль равняется кредиту, и продолжают списывать оплату при нулевом балансе, уводя счет в минус. Этот долг требует обслуживания, и клиент будет должен платить комиссии и проценты.

Наконец, в третьем случае банк уменьшает расходный лимит по карте так, что он становится ниже баланса. Для дебетовой карты это может создать впечатление отрицательного баланса (так это будет отображаться в интернет-банке), но на самом деле деньги не списываются, и проценты за овердрафт платить не приходится – просто, чтобы получить возможность платить с карты, придется внести сумму, достаточную для повышения расходного лимита выше нуля.

Списание платы за услуги банкомата другого банка. Совсем простой случай: вы проверяете баланс на своей карте с помощью «чужого» банкомата, и стоимость этой операции оказывается выше остатка по карте. Услугу вам окажут, а вот счет уйдет в минус.

Арест денег судебными приставами. Если сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны взыскать с вас деньги по решению суда, они обращаются в банки с целью обнаружения ваших счетов. Найдя таковые, они отправляют банкам требования об изъятии нужной им суммы. Если денег на счете недостаточно, банк не имеет права «занимать» вам разницу в суммах, а вот расходный лимит понизить может, чтобы списать запрошенную ФССП сумму, когда вы внесете ее на счет. С точки зрения держателя, это выглядит так же, как овердрафт: в интернет-банке отображается отрицательный баланс, но никаких процентов платить не нужно, так как деньгами банка вы не пользуетесь.

Уведя ваш счет в минус, банк может поступить по-разному, в зависимости от установленных внутренних процедур. Чаще всего с вас начнут списываться проценты за использование овердрафта, причем немалые, значительно большие, чем за обычный кредит. Так, Сбербанк взимает 40% годовых за неразрешенный овердрафт по картам MasterCard Standard и Visa Classic, «Русский Стандарт» за перерасход по картам «Банк в кармане» берет 0,2% ежедневно (107% годовых), а вот Тинькофф Банк никакой платы за оведрафт не берет, что редкость.

Относительно высокий процент обусловлен рисками – ведь банк, обеспечивая вас овердрафтом, не оценивал вас как заемщика и не вычислял вашу надежность. Он всего-то дал вам дебетовую карту (например, в рамках зарплатного проекта) и знать не знает, насколько вы склонны отдавать долги, особенно такие неожиданные. Кроме того, в интересах банка вынудить клиента погасить задолженность как можно скорее, так как займы такого рода банк планировать не может и они могут негативно сказаться на его балансе.

Второй путь – погашение овердрафта за счет других карт и счетов клиента. Это может быть еще более неприятным сюрпризом, к примеру, если деньги там находились для какой-либо цели и после списания их уже не хватит. В этом случае можно и на курсах «погореть», если, скажем, овердрафт у вас по рублевой карте, а его компенсируют за счет списания с валютной. Продавать валюту в этот день вы не планировали, а придется – таковы правила банка. «Сумма задолженности клиента будет погашена за счет средств на других счетах клиента, при наличии таковых, в автоматическом режиме», – поясняет Сергей Брынин.

Самое, пожалуй, неприятное в техническом овердрафте – то, что вы можете и не знать о своем долге до тех пор, пока вам не позвонят коллекторы. Увы, такие случаи не редкость. И даже если правда на вашей стороне, общаться с напористыми взыскателями долгов или оказаться ответчиком по иску банка более чем сомнительное удовольствие.

Чтобы всего этого избежать, стоит соблюдать несколько очень простых принципов.

Контролируйте балансы своих счетов. Это полезно не только на случай технического овердрафта, но и для своевременного обнаружения мошеннических списаний. Тут лучше действовать максимально быстро. Напомним, статья 9 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предписывает банку компенсировать потери из-за несанкционированного списания лишь в том случае, если клиент обратился с заявлением в течение суток после инцидента.

Не забывайте закрывать ненужные карты. Пусть карта и дебетовая, долг за ее обслуживание за несколько лет может вылиться в весьма существенную сумму. Особенно часто такое случается с зарплатными картами. Если вы уволились из компании, платить за вашу карту она перестанет, поэтому от этой карты стоит избавиться. Как это правильно сделать, Банки.ру недавно писал.

Не торопитесь тратить деньги, не снятые с вас при покупке. Вряд ли магазин решил вас облагодетельствовать. Скорее всего, авторизационный запрос по техническим причинам задержался или не ушел вовсе, но клиринг вас все равно настигнет. Блокировать карту и закрывать счет бесполезно, как раз на такой случай банки выжидают месяц или больше до того, как закрыть счет.

Погашайте овердрафт как можно скорее, но подавайте жалобу. Если ситуация стала результатом ошибки банка – после разбирательства деньги вам вернут. Но чаще овердрафт совершенно правомерен, и чем дольше вы будете его погашать, тем больше денег потеряете.

Михаил ДЬЯКОВ, Banki.ru