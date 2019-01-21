Москва — лидер среди российских городов в части доли безналичных покупок, совершаемых с помощью смартфонов и других бесконтактных гаджетов с NFC-чипами. Так, в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в столице доля таких покупок составила 58%, а в Санкт-Петербурге — 39%. Таковы данные исследования процессинговой компании «МультиКарта» (есть в распоряжении Банки.ру).

В целом за указанный период жители России совершили свыше 50 млн трансакций по 4,75 млн банковских карт. Лишь треть из этого объема пришлась на операции по снятию наличных, более 70% составила оплата покупок. Из них 73% покупок были оплачены традиционным способом в POS-терминалах, 8,8% — в интернет-магазинах, 3,2% — с помощью различных бесконтактных устройств с NFC-чипами (смартфоны, умные часы, платежные кольца и так далее). Отметим, что 3,2% представляют собой средний показатель по всей стране с учетом того, что в некоторых регионах бесконтактная оплата практически не развита.

Исследование содержит данные по карточным трансакциям клиентов 30 банков, включая ВТБ и Почта Банк. «МультиКарта» — «дочерняя» организация Почта Банка.

«Доля бесконтактной оплаты с помощью смартфонов в общем количестве трансакций в России увеличилась незначительно, при этом в наиболее востребованных сегментах выросла в два и более раза: супермаркеты и бакалея — с 4% до 9%, аптеки — с 4% до 9%, АЗС — с 4% до 10%, рестораны — с 8% до 18%, услуги такси — с 6% до 12%», — говорится в исследовании «МультиКарты».

Генеральный директор компании «МультиКарта» Кирилл Свириденко отмечает, что в наиболее популярных сегментах клиенты стали вдвое чаще расплачиваться с помощью смартфонов и иных бесконтактных гаджетов.

«Все больше людей предпочитают иметь в своем мобильном телефоне своеобразный «банковский офис», состоящий из мобильного банка и платежных приложений, и этот тренд будет набирать силу в наступившем году», — выразил уверенность Свириденко.

По словам члена правления, операционного директора Почта Банка Елены Мохначевой, различные pay-сервисы (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие) становятся все более популярным способом оплаты среди россиян за счет удобства и безопасности этой технологии.

«В период новогодних праздников наибольшая доля оплат смартфонами по картам Почта Банка пришлась на следующие товарные категории: рестораны быстрого питания (10% от всех операций в этой категории), алкогольные магазины (4%) и станции техобслуживания (4%), бакалейные магазины и супермаркеты (3%) и универсальные магазины (2%). Всего же в указанный период доля платежей, совершенных с помощью pay-сервисов, составила 3,6% от всех трансакций», — поделилась статистикой Мохначева.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru