Размер убытка Московского Индустриального Банка составляет примерно половину капитала кредитной организации, то есть не менее 13 млрд рублей за четыре года. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в ходе пресс-брифинга.



«На протяжении четырех последних лет общий объем накопленного убытка составляет около половины капитала — не менее 13 миллиардов рублей. Значительное количество учтенных, но не полученных процентов банк так и не получит в будущем, так как кредиты предприятиям придется реструктурировать. Без каких-то внешних вливаний банк не сможет стать рентабельным и не сможет сам себя докапитализировать», — прокомментировал он.

ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка ​ Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности.



Поздышев также отметил, что собственником проводилась работа по реструктуризации и докапитализации банка. «Собственник докапитализировал банк на значительные суммы. Потом стал оказывать финансовую помощь не деньгами, а активами. Но такая помощь не дает банку заработать», — пояснил он.

«Банк был очень сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц. В общем объеме баланс — 309 миллиардов рублей, кредитный портфель — 216 миллиардов, из них 183 миллиарда — это кредиты юридическим лицам. Также значительная часть баланса — 26 миллиардов рублей — ценные бумаги. По нашей оценке, это качественная часть баланса. Основная проблемная зона — это 180 миллиардов рублей кредитов юридическим лицам. По нашим оценкам, из этих 183 миллиардов 123 миллиарда — это проблемные или потенциально проблемные кредиты», — заключил Поздышев.



Он добавил, что на нынешний момент корреспондентский счет банка пока стабилен. «Обычно отток начинается не в первый день начала операции по финансовому оздоровлению, а на второй-третий день. Я не думаю, что отток средств будет выше 10—15 миллиардов рублей», — подчеркнул Поздышев.



Ранее стало известно, что Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.