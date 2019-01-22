Чаще всего граждане берут микрокредиты на погашение регулярных ежемесячных платежей по выставленным счетам различных организаций. Об этом сервису онлайн-кредитования «Робот Займер» сообщили 27,6% из опрошенных клиентов микрофинансовых организаций.

«Еще 19,4% принявших участие в опросе граждан тратят микрозаймы на текущие ежедневные нужды. Кроме того, 11,1% отвечавших используют займы МФО для проведения срочных ремонтов автомобиля или квартиры, дома», — добавили в компании.

Заемщики также берут займы на выплату других кредитов (так ответили 9,9% респондентов), на покупку гаджетов (6,7%), лечение (6,2%), оплату аренды жилья и услуг ЖКХ (4,6%), приобретение одежды и обуви (4,1%) и срочные поездки (2,2%).

Прочие статьи расходов назвали 8,1%. В эти расходы входят «подарки близким», «на развлечения» и «на улучшение кредитной истории».