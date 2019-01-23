Банк России намерен обязать страховщиков жизни с апреля письменно раскрывать перед клиентами все данные о продукте долгосрочного страхования жизни до подписания с ними договоров, пишут «Ведомости».

В частности, это активы, в которые будут вложены деньги клиентов, порядок расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, совокупные взносы по программе и сумма инвестиций, порядок определения страховой суммы по каждому риску, выкупные суммы при досрочном расторжении, а также агентские и комиссионные вознаграждения страховщика и продавцов. Об этом говорится в проекте указания ЦБ о минимальных требованиях к продажам таких продуктов, его подлинность подтвердили в ЦБ.



Этот документ касается добровольного накопительного страхования, а также инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Проект направлен на регистрацию в Минюст, предполагаемый срок его вступления в силу — 1 апреля этого года, сказал представитель ЦБ.

По замыслу ЦБ, договор страхования жизни также должен будет содержать предупреждения о том, что доходность по активам в прошлом не гарантирует дохода в будущем, полис не является банковским вкладом и не подпадает под страхование АСВ. Информацию о гарантированном доходе и его размере (либо отсутствии гарантированного дохода) страховщик должен размещать на самом видном месте. Если по полису клиента предусмотрен гарантированный доход, то его значение в процентах годовых будет приводиться в правом верхнем углу первой страницы «буквами черного цвета на белом фоне», отмечает ЦБ.

Также ЦБ фактически запретил страховщикам использовать мелкий шрифт.

Благодаря документу ЦБ надеется покончить с недобросовестными продажами полисов страхования жизни.