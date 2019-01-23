Ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) прогнозов по росту экономики России в 2019—2020 годах связано с падением цен на нефть и ухудшением финансовых условий. Об этом ТАСС сообщила экономический консультант, глава исследовательского отдела МВФ Гита Гопинат в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В январе МВФ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020-м. В октябрьской версии прогноза говорилось о росте в 1,8% в 2019—2020 годах.

«Пересмотр (темпов роста ВВП России в 2019—2020 годах) связан с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий», — отметила Гопинат.

Вместе с тем МВФ понизил свои ожидания и в отношении роста глобальной экономики: до 3,5% и 3,6% в 2019 и 2020 году соответственно (октябрьский прогноз предусматривал рост на 3,7% в 2019—2020 годах).