Центробанк может вернуться к снижению ключевой ставки не ранее второй половины 2019 года. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.



До этого момента возможное ослабление рубля и ускорение инфляции вынудят Банк России продолжить реализацию консервативной денежно-кредитной политики. «При отсутствии новых шоков возобновление снижения ключевой ставки станет возможным не ранее второй половины 2019 года, когда всплеск инфляции и инфляционных ожиданий окажется позади», — отмечается в докладе.

В начале 2019-го ускорение инфляции продолжилось. Эксперты уточняют, что за 14 дней января темп прироста потребительских цен достиг 0,7% (в целом за январь 2018-го он не превысил 0,3%). Подобная динамика цен является следствием повышения НДС и роста акцизов на бензин в начале года.

«Высокая степень неопределенности относительно динамики валютного курса продолжит оказывать влияние на инфляцию и инфляционные ожидания в 2019 году. В случае введения новых жестких санкций либо возобновления снижения цен на энергоносители рубль вновь будет слабеть, что неизбежно скажется на потребительских ценах», — говорят эксперты.