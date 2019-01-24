В период 2016—2018 годов доля студентов, обращающихся за займами, выросла с 1,3% до 2,5%. Об этом свидетельствует исследование микрофинансовой компании Webbankir.

«Увеличению доли студентов среди заемщиков способствуют распространение мобильных приложений и возможность взять заем с помощью чат-бота», — комментируют в компании.

Среди молодежи в возрасте до 24 лет студенты составляют около 10%. Как правило, они берут в долг около 4,5 тыс. рублей, что примерно на 40% меньше, чем сумма среднего займа по России — в 2018 году она составила около 7,5 тыс. рублей.

Средний срок займа составляет 21 день, а студенты берут займы в среднем на 20 дней. В 2016 году они возвращали долг в течение 36 дней, то есть в полтора раза дольше, чем на данный момент.

Компания также отмечает финансовую дисциплину студентов. Если в 2016 году учащиеся вузов допускали дефолты в 15,9% случаев, то в 2018 году — лишь в 14,6%. Общая доля просроченных займов между тем, напротив, увеличилась с 15,4% до 15,8%.