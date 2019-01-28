Райффайзенбанк расширил условия ипотечного кредитования: теперь при сумме займа от 7 млн рублей в банке действует единая ставка для всех клиентов — 9,99% годовых. При сумме кредитования менее 7 млн рублей применяются прежние ставки: 10,25% годовых для зарплатных клиентов и 10,49% годовых — для прочих категорий заемщиков.



Данные ставки действуют при покупке новостроек, вторичного жилья, по кредитам под залог имеющегося жилья, а также по рефинансированию.

Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — для зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Указанные ставки будут действовать при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 процентного пункта, а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и 1 месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.

«Произошедшие изменения наряду с такими преимуществами программ банка, как возможность привлечения в качестве созаемщика гражданского супруга (и), возможность получения кредита на покупку квартиры с перепланировками, возможность учета в качестве залога по кредиту под залог имеющегося жилья недвижимости близких родственников, выгодно отличают предложения банка на рынке», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.