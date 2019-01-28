Минфин готовит проект закона о передаче Связь-Банка в казну Российской Федерации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас мы законопроект готовим. Там потребуется законопроект для его (банка) внесения в казну Российской Федерации. Будем организовывать его принятие», — сказал он, уточнив, что сейчас идут последние приготовления документа.

Моисеев также добавил, что с помощью передачи Связь-Банка может быть докапитализирован Промсвязьбанк.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,85% которого контролирует ВЭБ.РФ. Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако планы по продаже так и не были реализованы. В конце апреля 2018 года набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка на базе последнего. В ноябре 2018 года процесс присоединения «Глобэкса» был завершен.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 367,88 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,66 млрд, кредитный портфель — 188,00 млрд, обязательства перед населением — 114,88 млрд.