«Дыра» в балансе Русского Ипотечного Банка превышает 1,8 млрд рублей, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг в «Вестнике Банка России».

Активы банка на дату отзыва его лицензии (23 ноября 2018 года) оцениваются по результатам обследования примерно в 7,792 млрд рублей против зафиксированных в бухгалтерском балансе банка 11,559 млрд. Корректировка связана в первую очередь со снижением оценки размера чистой ссудной задолженности с 7,931 млрд до 4,628 млрд рублей.

Обязательства банка составляют при этом 9,602 млрд рублей, включая средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в объеме 8,16 млрд (из них вклады физлиц и ИП — 7,363 млрд).

Таким образом, нехватка активов для выполнения обязательств банка составляет около 1,81 млрд рублей.



Арбитражный суд Москвы 17 января 2019 года принял заявление ЦБ о признании Русского Ипотечного Банка банкротом.