СД «ВСК» с 1 февраля снизит базовую ставку тарифа по ОСАГО для физических лиц в Москве и Московской области на 10% до 3 706 рублей. Ранее тариф компании в столице составлял 4 118 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.



С 9 января 2019 года ВСК в числе первых снизила тарифы для физлиц на 10% до 3 706 рублей в шести регионах: Тульской, Костромской, Вологодской областях, Удмуртской Республике, Пермском крае, Республике Коми.

С 30 января в ряде регионов и населенных пунктов России произошло небольшое повышение тарифа. В частности, в Республике Хакасия, Волгограде, Волжске, Иркутской, Курганской областях и Магадане базовые ставки ВСК увеличились на 2%, или 82 рубля. В Республике Бурятия, Тыве, Амурской и Воронежской областях базовая ставка выросла на 5% (206 рублей). В Республиках Дагестан, Ингушетия, а также Чите и Липецкой областях, которые, по оценкам ВСК, являются одними из наиболее неблагоприятных с точки зрения убыточности, базовая ставка тарифа ОСАГО увеличилась на 10% (412 рублей).

«Данные решения были приняты по итогам тщательного анализа рынка ОСАГО. Несмотря на произведенное небольшое повышение тарифов в ряде регионов, мы не ожидаем существенного изменения средней стоимости полисов физических лиц по нашему портфелю. Более того, большинство наших клиентов смогут рассчитывать на снижение стоимости полиса благодаря реформе коэффициента «возраст-стаж», — отметил руководитель Центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров.