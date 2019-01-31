Процедура продажи акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), который прошел санацию, хорошо расписана и понятна. Об этом журналистам заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в подмосковном пансионате «Бор».



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что заявку в ФАС на приобретение акций АТБ подал только один участник — Совкомбанк. Собеседники издания также указывали на непрозрачность процедуры подготовки к сделке: невозможность провести due diligence и привлечь к оценке аудиторов из «большой четверки». Эксперты также обращали внимание на опубликованный проект договора, который состоит из двух страниц, тогда как при обычных сделках он составляет сотни страниц.

На покупку Азиатско-Тихоокеанского Банка подана только одна заявка Сделка по приобретению АТБ не обещает быть самой прозрачной.

«Люди, которые комментируют это, в том числе эксперты, в том числе эксперты из банков, невнимательно читают информацию, которую Центральный банк и УК «ФКБС» размещают на своих интернет-ресурсах. Комментарии о том, что не будет due diligence, абсолютно некорректны. Можно зайти на сайт УК «ФКСБ», где вся эта процедура написана, и там написано, что due diligence предусмотрен. Комментарий о том, что аудиторы не допускаются к due diligence, тоже некорректен, потому что там же написано, что третьи лица при подписании с ними NDA (соглашения о неразглашении параметров сделки. — Прим. ред.) будут допущены по требованию покупателя к due diligence», — сказал Поздышев. Он также подчеркнул, что нельзя сравнивать договор продажи банка от одного собственника другому с продажей акций банка на открытом аукционе.

Аукцион по продаже АТБ намечен на 14 марта. Это будет первая сделка по передаче в рынок банка, прошедшего санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Подача заявок на участие в аукционе начнется уже 18 февраля, а завершится 4 марта. Как отметил Василий Поздышев, Банку России известно о двух претендентах на актив. Однако ни один из них еще не приступил к процедуре due diligence АТБ.