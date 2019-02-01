ВТБ улучшает условия по опции «Сбережения» в рамках своего флагманского продукта «Мультикарта». Теперь ее действие распространяется не только на накопительные счета, но и на вклады. Таким образом, вкладчики могут увеличить доходность (рост до 1,5 процентного пункта), совершая привычные ежедневные трансакции, говорится в релизе кредитной организации.

«Вознаграждение по опции предоставляется в виде ежемесячной выплаты при совершении покупок на сумму от 5 тысяч рублей. Чем больше трансакций совершает держатель «Мультикарты», тем более высокий доход он получает на остаток средств по срочному вкладу или накопительному счету», — отмечается в сообщении банка.

Расчет вознаграждения осуществляется исходя из величины минимального совокупного остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях за календарный месяц, но не более чем на 1,5 млн рублей.

Подключить опцию «Сбережения» можно в мобильном банке «ВТБ-Онлайн», по телефону или в ближайшем отделении банка.