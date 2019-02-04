Максимальная ставка не изменилась в конце января, но в феврале ряд банков из топ-10 подняли депозитные ставки

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду января составила 7,55%, как и по итогам второй декады. Такие данные представила в понедельник пресс-служба ЦБ.

Уровень максимальной ставки остается самым высоким почти с начала лета 2017 года (тогда за первую декаду июня этот показатель равнялся 7,59%). Непрерывный, за исключением вышеописанного и еще одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с августа 2018-го.

Отметим, что с февраля ряд банков из топ-десятки повысили депозитные ставки. В частности, об этом объявили Сбербанк и Альфа-Банк. Московский Кредитный Банк предложил новый онлайн-вклад, относящийся к числу самых высокодоходных в его линейке, а ВТБ распространил на вклады действовавшую ранее только для накопительных счетов опцию, позволяющую увеличить их доходность.



Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине декабря 2018-го ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п. до 7,75% годовых, что стало вторым повышением ставки в прошлом году (до этого, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже на 0,25 п. п. впервые с декабря 2014 года). Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на январь).

