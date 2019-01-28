Базовая доходность вкладов в рублях и долларах в основном выросла

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях на срок свыше года снизилась на 0,04 процентного пункта, а на остальные сроки и до востребования — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,255—0,756 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 5,982 7,310

7,643

7,782

8,391 Февраль 6,237

8,066

8,116

8,072

8,351

По долларовым депозитам на срок от 181 дня до года базовая доходность снизилась на 0,039 п. п., а по остальным вкладам — увеличилась на 0,131—0,482 п. п.



Базовая доходность вкладов в долларах, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь

0,973

2,878

2,851

4,000

4,085

Февраль

1,315

3,009

3,333

3,961

4,266



Базовая доходность вкладов в евро на срок свыше года выросла на 0,274 п. п., а до востребования и на остальные сроки — снизилась на 0,008—0,138 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь

0,158

0,916

0,886

1,003

0,898

Февраль

0,052

0,778

0,876

0,995

1,172



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).