Альфа-Банк повысил ставки по рублевым вкладам.

По депозиту «Победа+» ставки увеличены на 0,2 процентного пункта для сроков свыше одного года и достигают 6,8% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. При подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private» банк предлагает повышенные ставки (до 7,4% годовых). Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Кроме того, «Потенциал+» теперь открывается клиентам с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». Процентные ставки в рублях составляют 5,5—6,3% («Премиум», «Максимум+») и 5,6—6,4% годовых («А-клуб»). Вклад пополняемый, возможны и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



Также с 1 февраля депозит «Премьер+» могут оформить клиенты с пакетом услуг «А-клуб» под 5,9—6,8% годовых. Пополнение разрешается. Проценты ежемесячно капитализируются.