Московский Кредитный Банк с 1 февраля предлагает вклад «Мега Онлайн».

Открыть его можно только в интернет-банке или мобильном банке на срок от трех до 36 месяцев. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей.

Доходность составит 7—8% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены для вклада сроком от 95 до 330 дней в течение первых 95 дней, для депозита сроком от 370 до 1 100 дней — в течение первых 185 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.