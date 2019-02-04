Арбитражный суд Москвы признал банк «Агросоюз» банкротом. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

«На заседании Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-285419/18-4-204Б 4 февраля 2019 года объявлена резолютивная часть решения о признании Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Агросоюз»… несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Конкурсным управляющим назначено АСВ.

Согласно данным, опубликованным Центробанком 14 февраля 2019 года, на дату признания банка банкротом стоимость его активов составляет около 780 млн рублей, а размер обязательств — 16,102 млрд. Таким образом, «дыра» в его капитале на эту дату оценена в 15,322 млрд рублей.



ЦБ России 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Агросоюза».

«В деятельности КБ «Агросоюз» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — отмечалось в сообщении регулятора.