Бывшего главу банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

Как уточнил Краснов газете, следствием было установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с неустановленными руководителями компаний О1 Group и «О1 Груп Финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

«По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 миллиардов рублей, «О1 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии». Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — рассказал он.

Против бывших руководителей банка «ФК Открытие» расследуется уголовное дело Перед санацией банка они заменили обеспеченные недвижимостью кредиты на нерыночные облигации структур O1 Group Бориса Минца.

Ранее, в декабре прошлого года, в интервью «Ведомостям» председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал об уголовном деле в отношении бывшего менеджмента банка. Он не называл имена людей, которые стали фигурантами дела. Дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года после обращения в прокуратуру временной администрации банка и связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 года ЦБ забрал «Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора.

За 20 дней до указанных событий банк купил облигации «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, и этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «Открытии» и выкупили облигации по договорам РЕПО, отмечалось в постановлении московского арбитража.

«О1 Груп Финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт, при этом на балансе «Открытия» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 году — до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается; последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад.