Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объяснила, с чем связан рекордный рост ВВП в России.

Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3%, что выше прогнозов Минэкономразвития и Банка России. Кроме того, этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7%.

Ведомство сообщило, что при расчетах опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год, а также использовало данные об исполнении консолидированного бюджета России, оценку платежного баланса, индексы внешней торговли и другую информацию.

Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3% Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей.

В Росстате также добавили, что в 2018 году по отношению к 2017 году во всех отраслях, кроме отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», отмечен рост индекса физического объема добавленной стоимости. А наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали отрасли «добыча полезных ископаемых», «торговля оптовая и розничная», «транспортировка и хранение» и «строительство». При этом отмечается, что на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%).

В ведомстве также сообщили, что структура использования ВВП в 2018 году определялась благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело к увеличению доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно 2017 года на 4,6 процентного пункта.

При этом главный экономист ВЭБа Андрей Клепач оценивает рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,5% против представленной Росстатом предварительной оценки в 2,3%. «Пока рано радоваться, изначально год назад я прогнозировал рост (ВВП в 2018 году. — Прим. ред.) 1,5% ВВП. Мои оценки показывают, что он примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять», — сказал он ТАСС.