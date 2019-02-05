Россия находится на 20-м месте среди стран Европы по доступности бензина. Таковы данные рейтинга , составленного по итогам 2018 года агентством «РИА Рейтинг».

Рейтинг включает 33 страны, они ранжированы по объему бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату.

Возглавляет рейтинг Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на среднюю зарплату более 3 тыс. литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а по зарплатам эта страна находится в числе лидеров. Второе место заняла Норвегия с 2,3 тыс. литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако и зарплаты также очень высокие. В число лидеров по доступности бензина также входят Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 2—2,2 тыс. литров топлива, свидетельствуют данные рейтинга.

Россия расположилась в рейтинге между Эстонией (19-е место) и Португалией (21-е). «Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 826 литров 95-го бензина. Выше нашей страны в рейтинге находятся по большей части развитые западноевропейские страны. При этом Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, в том числе Украину и Белоруссию», — отмечается в исследовании.



Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 247 литров топлива, что в 12 раз меньше, чем в лидирующем Люксембурге, и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине по европейским меркам достаточно дешевый, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, заключают авторы рейтинга.