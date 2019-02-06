Средняя ставка по ипотеке в 2019 году не превысит 10% годовых. Таким прогнозом поделился руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко в ходе выступления на V Российском ипотечном конгрессе, организованном компаниями «Русипотека» и Cbonds.



«Мы считаем, что в 2019 году рынок ипотечного кредитования не упадет. По нашим оценкам, объем этого вида кредитования вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом», — отметил Гордейко.

По его словам, несмотря на то что тренд на рост ипотечных ставок продолжается с лета прошлого года, в обозримой перспективе он закончится.

