Агентство по страхованию вкладов с 7 февраля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Еврокапитал-Альянс» (Ярославская область, Переславль-Залесский). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств КБ «Еврокапитал-Альянс», размер страховой ответственности АСВ по данному банку составляет порядка 1 млн рублей.

Прием заявлений и выплаты вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк (см. список доступных для этого подразделений ), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. Выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении «Еврокапитал-Альянса». При этом РСХБ на основании агентского договора с АСВ будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ «Еврокапитал-Альянс», их наследникам или правопреемникам (их представителям) в течение не менее чем шести месяцев, а впоследствии прием заявлений и выплата возмещения либо будут продолжены через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством, о чем будет сообщено дополнительно.



«Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии 25 января этого года. По закону на получение страховки имеют право вкладчики — физические лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. На сайте АСВ подробно описан порядок получения возмещения вкладчиками разных категорий. Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке на дату наступления страхового случая, включая проценты (установленный законом лимит выплат составляет 1,4 млн рублей). Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.