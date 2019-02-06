Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,3% и составил 2 539,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,63%, до отметки 1 215,83. Также 6 февраля индекс Мосбиржи покорил очередной исторический максимум от 5 февраля, достигнув значения в 2 551,97 пункта.

Бумаги Сбербанка опустились на 0,58%, «Газпрома» — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,48%, «АЛРОСы» — на 0,62%, Московской биржи — опустились на 0,22%.

«В среду Российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне. К 18:30 мск индекс Мосбиржи снизился лишь на 0,3%, удержав позиции в районе 2 540 пунктов. Для возобновления роста рынку явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше 63 долларов. Если же говорить о технической картине на графике индекса Мосбиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2 500 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.