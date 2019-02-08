Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал «МигКредит».

По словам директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, «МигКредиту» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания.

«Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Сабина Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн- и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг!»

Награду получил генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин, который в ответном слове сказал: «Я фантастически и безумно счастлив, что очень крутая и авторитетная компания «Банки.ру» выделила нас на финансовом небосклоне. У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, мы видим перспективы рынка. Но в конечном итоге все решают люди, а не стратегия. Сегодняшняя награда — это результат работы всей команды «МигКредит». Спасибо вам! Ура!»