«Росгосстрах» по итогам 2018 года впервые за три года получил, по предварительным данным, прибыль в размере 6 млрд рублей. Общие сборы компании за 2018-й составили 70 млрд рублей, что на 12% меньше аналогичного показателя 2017 года (79,4 млрд рублей).

Это следует из презентации банка «Открытие». В 2017 году убыток ПАО «СК «Росгосстрах» и его дочерних компаний составил 58,2 млрд рублей согласно консолидированной отчетности МСФО. В 2016-м убыток страховщика был равен 29,2 млрд рублей.

Финансовое оздоровление «Росгосстраха» завершено, в 2019 году компания начнет наращивать сборы, сказал журналистам глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. «С точки зрения страхования компания оздоровлена, и сейчас ее задача — нарастить очень заметно сборы, сохранив ту прибыльность, которую она показала по итогам 2018 года», — отметил Задорнов. По его словам, улучшения финансовых результатов удалось добиться благодаря снижению убыточности ОСАГО.