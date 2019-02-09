Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был повышен до инвестиционного уровня «Baa3» с «Ba1». Прогноз по рейтингу был изменен с «позитивного» на «стабильный».

«Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций», — говорится в релизе рейтингового агентства.

Moody's также отметило, что способность правительства России противостоять внешним шокам, включая дальнейшие санкции, улучшилась с тех пор, как суверенный рейтинг был понижен до уровня «Ba1» в 2015 году.