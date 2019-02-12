В IV квартале 2018 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта по сравнению с 48,5 в III квартале, следует из ежеквартального исследования «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе. Фактически малый бизнес оказался в рецессии.

Индекс RSBI опустился ниже 50 пунктов в III квартале прошлого года после более или менее благополучных полутора лет. По состоянию на начало 2019 года предприниматели настроены пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики в целом, причем ожидания бизнеса наихудшие за последние пять лет, говорится в комментарии Magram.

Индекс состоит из четырех компонентов — продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования. В IV квартале 2018 года наихудшие изменения показал компонент продаж (минус 3,5 пункта). В зону стагнации перешла и кадровая составляющая, то есть малый бизнес начал сокращать персонал. В целом из четырех компонентов три (продажи, кадры, доступность финансирования) находятся в зоне падения (ниже 50), и только инвестиции растут.

Больше всего опасений у предпринимателей вызывает сужение рынков сбыта, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. «По нашим замерам, цены выросли на 5—10% в разных сегментах. В связи с ростом цен покупательная способность компаний и населения снижается. Плюс продолжается монополизация ряда рынков и ужесточение налогового администрирования», — отметил Калинин.

Медведев предложил радикально изменить требования к бизнесу с февраля 2020 года На данный момент деятельность компаний регулируется в 9 тыс. нормативных документов. Некоторые из них абсурдны, констатировал глава правительства.

46% малых предпринимателей собирались повысить цены после увеличения ставки НДС с 1 января, сообщало ранее Magram Market Research. 23% из них планировали поднять цены менее чем на 5%, 44% собирались повышать цены на 5—10%.

С 2019 года малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% (перевели на общий тариф 22% по обязательному пенсионному страхованию). Право на льготный тариф (в размере 14%) сохранилось только у IТ-компаний. Кроме того, в ряде регионов возрос налог на имущество, отметил Калинин. «Бизнес опасается и возможных финансовых санкций со стороны Запада, из-за чего может снизиться курс рубля», — добавил он.

В большинстве российских регионов сокращается число малых и средних предприятий, из-за чего количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса снизилось в прошлом году на 1,3%, говорится в аналитической записке Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которая есть у РБК. Аналитики института связывают это с низким уровнем доступности финансовых средств. По данным Банка России, объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, в 2018 году увеличился на 11,4% (до 6,8 трлн рублей). Однако доля кредитов, приходящихся на малый и средний бизнес, составляет всего лишь 15% от объема всех кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, уступает МСБ и по темпам роста кредитования, отметили аналитики ИКСИ.

Перспективы малого бизнеса на 2019 год — «умеренно негативные», следует из индекса RSBI. В 2019 году бизнес не ожидает роста и по большей части будет занят оптимизацией затрат (так ответили примерно 68% опрошенных).