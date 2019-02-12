За три года компании готовы подключить к Интернету более 100 тыс. объектов

Минкомсвязь предлагает отдать «Ростелекому» и Tele2 проект по созданию сети сотовой связи для нужд в том числе МВД, Росгвардии и МЧС общей стоимостью около 73 млрд рублей, пишет «Коммерсант». За три года компании готовы подключить к Интернету более 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры Российской телерадиовещательной сети (РТРС).

Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2; на 45% принадлежит «Ростелекому») и ФГУП «РТРС» по определению единственного поставщика услуг беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Евгения Кислякова в Аналитический центр при правительстве. Тестирование услуг предлагается провести в 2019 году в Тверской, Псковской и Новгородской областях с использованием отечественного оборудования, отмечается в документе.

Подготовленную Минкомсвязью концепцию подключения к Интернету социально значимых объектов 13 февраля рассмотрит президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и IТ, уточняет замминистра связи Олег Иванов.

Согласно концепции, к социально значимым объектам относятся образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, региональные и территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы и подразделения Росгвардии, включая ОМОН. Всего к сети до 25 декабря 2021 года планируется подключить более 100 тыс. таких объектов, для этого будут использоваться как проводные, так и беспроводные каналы связи, следует из документа.

Предполагается, что беспроводной доступ в Интернет будет обеспечивать единый исполнитель, то есть консорциум «Ростелекома», Tele2 и РТРС, а подрядчик проводного доступа будет определяться на базе конкурса в каждом субъекте.

Общий бюджет проекта до 2024 года оценивается примерно в 73 млрд рублей, следует из документов Минкомсвязи. Концепция предусматривает, что к Интернету благодаря проекту также будут подключаться физические и юридические лица.



В проекте надеются принять участие и другие операторы, включая «ЭР-Телеком» и «Транстелеком».