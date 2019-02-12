Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,795 рубля, курс евро повысился на 2 копейки, до 74,24 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Факторов, способных придать импульс движению российской валюты, пока не видно, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его прогнозу, вторник рубль в паре с долларом проведет в узком боковике 65,5—66.

«Доллар торгуется к основным мировым валютам без особого изменения. Чуть ниже 62 долларов стоит нефть. Пока особых идей нет и у нефтяных трейдеров. Возможно, они появятся после публикации сегодня традиционного ежемесячного доклада ОПЕК. Судя по настрою, сил на пробитие верхней границы боковика на уровне 63 доллара за баррель пока нет», — комментирует эксперт.

По его мнению, выход из коридора 65,5—66 рубля за доллар возможен по появлению новостей из американского конгресса. Сегодня он начнет рассматривать эффективность введенных Штатами санкций, напоминает аналитик.

Кроме того, в США 12 февраля выйдет отчет о состоянии бюджета, и данные по дефициту бюджета могут повлиять на доллар, продолжает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она отмечает, что на рублевых парах это может отразиться только в среду.